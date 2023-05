Calcio. Terza: Atletico in Seconda insieme al Corazzano

Pisa 30 maggio 2023 – L’Atletico vince la finale play-off di Terza Categoria ed approda in Seconda insieme al Corazzano campione. La società di Cascina batte col minimo scarto (1 – 0) il Via di Corte in una finale combattuta tirata e molto equilibrata. La rete che decide la sfida porta la firma dell’attaccante Pazzini quasi allo scadere della prima frazione. Il Via di Corte nella ripresa prova a riequilibrare le sorti della partita ma il risultato non cambia sino alla fine. Amarezza per il Via di Corte sconfitta in finale di Coppa dal Corazzano, ed in questa finale play-off. La speranza della squadra di mister Rossi è ora riposta nei ripescaggi vista questa beffa. L’Atletico dunque raggiunge in Seconda Categoria un’altra cascinese, il San Prospero Navacchio, e poi il Ponte delle Origini, il Pontasserchio e la retrocessa Migliarino Vecchiano. Saranno cinque dunque le pisane in questa categoria che ha perso le retrocesse Nuova Popolare Cep e Pappiana dopo alcune stagioni di permanenza.