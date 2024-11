Calcio. Seconda: vittoria Ponte Origini, Migliarino a valanga

Pisa 5 novembre 2024 – Giornata significativa per le pisane impegnate in Seconda Categoria tra vittorie importanti e sconfitte inattese dopo otto giornate di campionato.

Nel girone A cade in casa il Pontasserchio che al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato viene battuto di misura (0 – 1) dagli ospiti della Villafranchese. Pontasserchio che cosi rimane a quattordici punti, al terzo posto da solo ma adesso a meno otto dalla capolista Fivizzanese che vince sul campo del Dallas Romagnano per 0 – 3 ed a meno quattro dal Migliarino Vecchiano secondo. Migliarino Vecchiano che maramaldeggia sul campo dell’ultima della classe, la Pieve San Paolo, calando la ‘manita’ esterna (0 – 5). Una ‘manita’ che porta le firme di ben cinque marcatori diversi: Aufiero, Baldacci, Pecori, Campera e Giuntoli. Troppo il divario tra le due squadre in campo, con il Migliarino Vecchiano che ha dominato in lungo e in largo la sfida. Alla fine del primo tempo già 0 – 2: le reti sono arrivate subito in apertura con Aufiero prima e Pecori dopo, abili a presentarsi davanti al portiere avversario. Nella ripresa, oltre a due legni colpiti da Pardi e Montanelli, sono saliti in cattedra Baldacci, Giuntoli e Campera che hanno messo la firma sul risultato: Baldacci con una correzione sottomisura, Giuntoli con un sinistro in corsa, infine Campera con un tap-in vincente su respinta del portiere. Il bomber Aufiero è il capocannoniere del girone con otto reti in altrettante partite. Non sarà facile per la squadra di mister Andreotti stare dietro alla Fivizzanese ma i mezzi per farlo ci sono tutti dopo quasi un terzo di stagione.

Nel girone G il Ponte delle Origini compie l’impresa: vince in trasferta il derby contro La Fornace per 1 – 3 e l’aggancia in classifica all’ultimo posto a quota quattro punti. Tre mattoncini pesanti conquistati da mister Tocchini con la doppietta di Birindelli e la rete di Studiati Berni. Una vittoria che può rappresentare la svolta per la formazione pisana. La Corte pareggia a reti bianche a Bientina fermando i padroni di casa del Sextum (0 – 0). Quintultimo posto per la squadra di mister Vuono. Pareggio interno anche per il San Prospero Navacchio che non va oltre l’1 – 1 contro l’Aurora Montaione (rete del solito Fiumalbi) e fallisce il sorpasso in classifica. Ottavo posto per il San Prospero Navacchio con undici punti. Undici punti con i quali si assesta in classifica l’Atletico Cascina battuto in rimonta in trasferta a Terricciola (2 – 1). Tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte per i cascinesi che hanno messo a segno undici reti subendone altrettante. Un girone nel quale il Castelfranco ha preso il volo ma dove altre possono dire la loro, a partire dalla Bellaria Cappuccini.