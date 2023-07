Calcio. Seconda: un San Prospero giovane ed ambizioso

Pisa 17 luglio 2023 – In Seconda Categoria è pronto il San Prospero Navacchio. Confermato mister Mirko Carducci dopo la salvezza conquistata nella passata stagione, la società ha annunciato i nuovi arrivi. Una squadra totalmente rinnovata e molto giovane.

Dal Fornacette arriva il portiere Andrea Filippelli classe 2001. Per la difesa si punta su Tommaso Ulivieri dal Calci, classe 2000, centrale difensivo, reduce da un brutto infortunio. Insieme a lui Davide Traso, difensore classe 2001, ex Pisa Ovest e Tirrenia.

Per il centrocampo arriva il classe 2001 Pasquale D’Antuono, un calciatore in grado di ricoprire più ruoli. Insieme a lui ecco Lorenzo Barachini, classe 2002, braccetto di centrocampo, giocatore di quantità e qualità che darà certamente il suo contributo alla squadra. Altro importante innesto a centrocampo è quello di Alessio Petrini, classe 2003. Per lui scuola calcio e settore giovanile Empoli, per poi passare in Primavera da protagonista con il Pisa Sc e concludere in Eccellenza al Frates Perignano. Dopo un po’ di tempo ha deciso di ripartire. Ma alla corte di mister Carducci arriva un altro classe 2003 di qualità: Gabriele Venturi. Il centrocampista arriva in prestito dall’Atletico Etruria, e dopo le esperienze con l’Urbino Taccola ed il Cascina. Ragazzo dalle qualità importanti, in grado di ‘far girare’ la squadra.

In attacco tre colpi di rilievo per il San Prospero Navacchio. A cominciare da Lorenzo Fiorini, classe 1997, esperto bomber d’area di rigore. Forza fisica, velocità e piede caldo le sue caratteristiche. Qualche infortunio di troppo lo ha messo in disparte per un periodo ma è pronto a ripartire. Conosce la categoria ormai a memoria. Si prosegue con Nicola Garofalo, classe 2002. Per lui un ritorno dopo importanti esperienze, pronto a dare il suo contributo a suon di gol ed assist per i compagni. Da ultimo il colpo: Vittorio Fiumalbi. Per motivi di studio e lavoro scende di categoria questo importante attaccante. Nel suo percorso calcistico tanto Empoli, poi la Fiorentina, la serie D, e per concludere l’Eccellenza. Tra i suoi ultimi allenatori ci sono anche Buscè e Aquilani. Campione nazionale con l'Empoli, grandi doti offensive. Un colpo di mercato importante favorito dalla scelta del ragazzo di dare altre priorità alla sua vita.

