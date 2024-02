Calcio. Seconda: un Migliarino Vecchiano da favola

Pisa 19 febbraio 2024 –– In Seconda Categoria grande impresa del Migliarino Vecchiano, mentre per le altre squadre pisane sono lacrime, sudore e sangue in una stagione finora davvero avara di soddisfazioni. Nel girone A tre sconfitte ed un pareggio per le nostre formazioni. Il San Prospero Navacchio sul campo della Fivizzanese seconda aveva una gara difficile e così è stato con i locali che hanno vinto 2 – 1. San Prospero che con questa sconfitta scivola al quintultimo posto play-out scavalcato dallo Sporting Camaiore. L’altra seconda della classe, il Montignoso, batte di misura il Pontasserchio al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato passando per 0 – 1. Ottavo posto con ventotto punti per la squadra di mister Carboni. Sconfitti anche gli Ospedalieri in casa al Comunale di Putignano. Il Monzone passa per 0 – 1. Giallorossi che rimangono ultimi con dieci punti e vedono sempre più difficile raggiungere la permanenza nella categoria. ll Ponte delle Origini conquista sul campo della Villafranchese l’unico punto pisano sui dodici disponibili in questa giornata nel girone. Un pareggio a reti bianche (0 – 0). Nel girone B, l’Atletico Cascina pareggia in casa contro il Piazza 55 a reti bianche (0 – 0). La classifica dei padroni di casa non è certo rassicurante in una giornata dove il Monteserra ha accorciato assottigliando il margine della salvezza diretta senza passare dagli spareggi play-out. Atletico Cascina – Piazza 55 - 0 – 0 Atletico Cascina: Betti Massimiliano, Biasci (Guidi), Barra, Bertini, Pazzini, Battaglia, Castagna (Elisei), Telloli, Grassi (Ascione), Menichetti (Marra), Amoroso. A disposizione Pampana, Maccianti, Ascione, Balducci, Elisei, Marra, Giusti, Guidi. All. Simonetti Piazza 55: Magnani, Tortelli, Ferri D., Lartini, Magazzini, Orsi D., Crudeli, Malatesta A., Ferri M. (Coli), Cassettai A. (Castagnoli), Pagani. A disposizione Castagnoli, Coli, Rossi, Bertucci, Cassettai D. All. Micchi La grande impresa della giornata, e quella che rappresenta l’unica vittoria pisana, è firmata dal Migliarino Vecchiano che segna ben quattro reti sul campo della capolista Diavoli Neri Gorfigliano. Reti arrivate tutte nella seconda frazione dopo un primo tempo chiuso col vantaggio della fortissima squadra locale (1 – 0). La squadra di mister Andreotti è andata a valanga nella ripresa portandosi sull’1 – 3 e poi su definitivo 2 – 4. Diavoli Neri – Migliarino Vecchiano - 2 – 4 Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Sartini, Morelli, Taddeucci, Manfredi, Torriani, Brugiati M., Ceccarelli, Pellegrinotti, Rigali, Fontanini. A disposizione Bertolini, Binzeschi, Bacci A., Canini, Bacci G., Trombi, Canozzi, Coiai. Migliarino Vecchiano: Cioni, Longobardi, Umalini, Mori, Balestri, Paolini, Lobue, Armenante, Coli, Montanelli D., Pecori. A disposizione Bettini, Giuntoli, Caruso, Lazzarini, Baldazzi, Fantozzi, Benedettini, Bandini, Bozzi. All. Andreotti Marcatori: Ceccarelli, Morelli, Armenante, Pecori, Baldacci, Coli