Calcio. Seconda: travolto 6 - 1 l'Atletico Cascina

Pisa 11 dicembre 2023 –– Nel girone B due sconfitte pesanti che portano a quattro le gare senza punti per le sei pisane. Gioca a tennis il Ghivizzano che travolge 6 – 1il malcapitato Atletico Cascina. Squadra in caduta libera che incassa la quinta sconfitta consecutiva e l’ennesima goleada stagionale. Ventidue reti subite nelle cinque sconfitte consecutive delle ultime cinque gare, peggior difesa del campionato. Una situazione che si complica giornata dopo giornata con una classifica sempre più difficile. Ghivizzano – Atletico Cascina 6 – 1 Ghivizzano: Cantini T., Cortopassi, Ori (Silvestrini), Abrami, Pieri, Salotti, Bosi (Franchi M.), Dami, Bertogli (Rubicondo), Ghafouri, Brucciani (Franchi L.). A disposizione Paolinelli, Di Santoro, Ghiloni, Silvestrini, Cantini N., Pellegrini. All. Venturelli Atletico Cascina: Betti, Elisei, Barra, Biasci, Giusti T., Betti (Marra), Pazzini, Pagano (Tahiri), Castagna, Menichetti (Giusti L., Maccianti), Amoroso. A disposizione Germani, Balducci, Telloli. All. Luperini Arbitro: Baldi di Viareggio Marcatori: 46’ e 81’ Bosi, 55’ Pieri, 64’ Brucciani, 73’ Castagna, 83’ Abrami, 92’ rig. Franchi M. Note: espulso Ghafouri al 67’ Battuto a sorpresa in casa il Migliarino Vecchiano di mister Andreotti. Una sconfitta che smorza l’entusiasmo ed un periodo molto convincente dei biancorossi. Migliarino Vecchiano – Piazza 55 0 – 2 Migliarino Vecchiano: Cioni, Mori (Umalini), Giuntoli (Montanelli F.), Benedettini, Pardi, Paolini, Lobue (Armenante), Montanelli D., Bozzi, Coli (Montanelli L.), Pecori. A disposizione Bettini, Longobardi, Balestri, Lazzarini, Bandini. All. Andreotti Piazza 55: Magnani, Tortelli, Grandini, Magazzini, Lartini, Orsi D., Rocchiccioli, Malatesta, Cassettai G., Cassettai A., Orsi L. A disposizione Amari, Ferri D., Castagnoli, Magazzini, Ferri M. All. Micchi Marcatori: 6’ Rocchiccioli, 93’ Magazzini