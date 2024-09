Calcio. Seconda: Pontasserchio a valanga (8 - 0)

Pisa 25 settembre 2024 – Nel girone A di Seconda Categoria giornata di lusso per le due compagini pisane. Il Migliarino Vecchiano espugna il campo dell’Atletico Carrara, mentre il Pontasserchio travolge il Pontremoli.

Il Migliarino Vecchiano vince 0 – 2 a Carrara nel sempre difficile campo dell’Atletico e conquista la sua seconda vittoria consecutiva. Primo posto e punteggio pieno per la squadra di mister Andreotti insieme alla Fivizzanese. Due vittorie su due gare, sette reti segnate e due subite per i biancorossi che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi. Diego Montanelli e Pardi nella ripresa hanno desiso il match. Esordio per due ragazzi, Malfatti e Neri.

Il Pontasserchio riscatta la sconfitta della prima giornata e sommerge di reti i malcapitati ospiti del Pontremoli con un sonoro 8 – 0. Pontremoli che pur aveva pareggiato nella prima giornata di campionato. L’attaccante albanese Shkurti è il capocannoniere del campionato con quattro reti realizzate, doppietta invece per Benedetti, e sigilli di Vivaldi e Della Gatta. Questa sera al Comunale di Migliarino le due pisane si affrontano per l’atteso derby di Coppa Toscana (in campo alle ore 20.45). Nel girone G comandano a sei punti a punteggio pieno l’Aurora Montaione ed il Castelfranco. Il Ponte delle Origini torna sconfitto dalla lunga trasferta a Corazzano per 2 – 1 e rimane l’unica squadra a zero punti in fondo alla classifica. Non basta il gol di Studiati Berni in apertura ai pisani poi rimontati.

La Fornace pareggia a reti bianche in casa contro il Santacroce (0 – 0) e conquista il suo primo punto stagionale. Travolta in trasferta La Corte, battuta 3 – 0 sul terreno del Ponte a Cappiano. Un punto in classifica per i calcesani.

Il San Prospero Navacchio è l’unica pisana di questo girone a vincere. Al Comunale di Oratoio la squadra di mister Niccolini si impone 3 – 1 con la doppietta di Fiumalbi e la rete di Battaglia che annichiliscono gli ospiti del Terricciola. Quattro punti per il San Prospero Navacchio insieme al Ponte a Cappiano, due in meno delle battistrada. Torna sconfitta dalla trasferta di Volterra l’Atletico Cascina. La Volterrana si impone 3 – 2 e rende vane le marcature del giovane Ventavoli e dell’esperto Ferrante su calcio di rigore. Questa sera Atletico Cascina impegnato al ‘Fiorentini’ contro La Corte (ore 20.45).