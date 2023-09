Calcio. Seconda: pisane da tre punti

Pisa 25 settembre 2023 – Nel girone A di Seconda Categoria il Pontasserchio vince il derby superando 3 – 0 al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato gli ospiti degli Ospedalieri. Gara vinta dai sangiulianesi che hanno tre punti in classifica. Sconfitta in casa per il Ponte delle Origini, battito 1 – 2 al Campo ‘Arno’ di Putignano dal San Vitale Candia. E sconfitta anche per il San Prospero Navacchio battuto 0 – 2 dagli ospiti del Massarosa all’Arena San Prospero con due reti a cavallo dell’intervallo. Un punto in due gare per i pisani. San Prospero Navacchio – Massarosa 0-2 San Prospero navacchio: Filippelli, Gambini, Chetoni, Ciardelli, Maini, Traso, Barachini, Petrini, Garofalo, Franco, Collecchi. A disp.: Gjuta Fisnik, Ulivieri, Bonamassa, Tescione, Paradossi, Pilotta, Burgalassi, Gjuta Fismir. All. Carducci Massarosa: Lunardini, Malfatti, Bertolucci (Benedetti), Del Dianda, Ali, Orlandi (Roggio), Bartoli (Larini C.), Misuri, Volpe (Larini M,), Gandini (Tomei), Cheli. A disposizione Benedetti Matteo, Benedetti Massimo, Raggi, Pezzini, Roggio, Guccione. All. Misuri Marcatori: 46’ Gandini, 51’ Cheli Nel girone B, primi punti per l’Atletico che espugna Barga nella lunga trasferta in Garfafnana. Barga – Atletico Cascina 1 – 2 Barga: Ferrari, Pellegrini, Nardini, Mutigli, Pioli S., Disperati, Matteucci, Cavani, Harch, Gonnella, Petri. A disposizione Togneri, Bacci, Martini Adami, Favelli, Mariani, Motroni, Marchi, Mori, Wassim. All. Pieroni Atletico: Betti M., Guidi, Biasci, Battaglia, Pazzini, Betti Mattia, Telloli, Amoroso, Menichetti, Pagano. A disposizione Pampana, Giusti, Ghelardoni, Elisei, Mori, Baggiani, Marra, Castagna, Tahiri. All. Luperini Arbitro: Nesi di Pistoia Marcatori: 45’ Battaglia, 73’ Pagano, 85’ Mutigli Vince anche il Migliarino Vecchiano al Comunale grazie ad una doppietta firmata da Lorenzo Montanelli nel finale di gara. Migliarino Vecchiano – Pontecosi Lagosi 2-0 Migliarino Vecchiano: Bettini, Umalini, Giuntoli, Mori, Pari, Benedettini, Lobue, Balestri (Lazzarini), Bozzi (Coli), Montanelli L., Pecori. A disposizione Fantozzi, Bandini, Morgè, Paolini, Montanelli F., Armenante, Campera. All. Andreotti Pontecosi Lagosi: Vanni, Pedreschi (Lemmi), Bonini M., Angelini P., (Massei) Pieroni E., Angelini N. (Venanzi), Castelli (Simoni), Parmigiani, Bertucci E., Bonini N., Pieroni A. (Marigliani D.) A disposizione Nelli, Valdrighi. All. Parmigiani marcatore: 81’ (r) e 94' Montanelli L.