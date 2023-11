Calcio. Seconda: pisane chiamate al riscatto

Pisa 10 novembre 2023 – Si torna a giocare anche in Seconda Categoria, dopo la sosta decisa dalla Federazione a causa del maltempo che si è abbattuto sulla regione. Fischio d’inizio alle ore 14.30 su tutti i campi. Nel girone A, gli Ospedalieri attendono al Comunale di Putignano gli ospiti della Filattierese. Giallorossi ultimi con due punti, Filattierese ottava con dieci. Il Pontasserchio gioca in casa: al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato ecco il Massarosa. La squadra di mister Carboni occupa l’ottava posizione in classifica con dieci punti, uno in meno del Massarosa settimo: operazione sorpasso da compiere per agganciare il treno delle prime della classe. In casa anche il Ponte delle Origini che aspetta al Campo ‘Arno’ la compagine ospite del Monzone. Un punto divide i pisani dagli ospiti, ma soprattutto c’è da riscattare il pesante 7 – 0 subito in trasferta sul campo del Montignoso. Una vittoria necessaria per cancellare l’episodio e ripartire di slancio. Unica pisana che gioca in trasferta è il San Prospero Navacchio atteso a Ricortola. Padroni di casa secondi con quattordici punti, San Prospero penultimo con quattro: non sarà facile. Nel girone B, il Migliarino Vecchiano quinto è ospite del San Macario. Tre punti in più per i vecchianesi che possono fare il colpaccio da tre punti. L’Atletico nono in graduatoria gioca in casa contro il Molazzana che lo precede: obbiettivo punti salvezza per la squadra di mister Luperini. Fabrizio Impeduglia