Calcio. Seconda: Ospedalieri e Migliarino vittorie pesanti

Pisa 4 dicembre 2023 – In Seconda Categoria, nel girone A vincono solo gli Ospedalieri (seconda vittoria consecutiva dopo un inizio pessimo), sconfitte tutte le altre. Il Pontasserchio torna battuti di misura (1 – 0) dalla trasferta sul campo della Carrarese Giovani e scivola all’ottavo posto. Lo stesso che occupa con quattordici punti il Ponte delle Origini, battuto 3 – 0 in trasferta a Lido di Camaiore. Mister Davide Frau dovrà lavorare molto per riassestare la squadra. Perde anche il San Prospero Navacchio battuto in casa all’Arena dagli ospiti del Montignoso, secondi in classifica e squadra di valore.

Cosi, come detto, fanno festa solo gli Ospedalieri di mister Palla che, dopo la grande impresa di domenica contro la capolista Fivizzanese, lasciano l’ultimo posto in classifica al San Vitale Candia battendolo in trasferta. Termina 2 – 4 per i giallorossi grazie alla tripletta dell’implacabile bomber Rexhepaj ed alla rete del centrocampista Giani. Ospedalieri ora terzultimi in compagnia dello Sporting Camaiore, con un punto di cantaggio sul San Prospero Navacchio penultimo e due sul San Vitale Candia battuto e scavalcato che chiude la graduatoria con sette punti. Nel girone B, il Migliarino Vecchiano è in grande ascesa. La squadra di mister Andreotti espugna Molazzana per 1 – 3 e risale prepotentemente la classifica. L’Atletico Cascina invece è ancora sconfitto, questa volta dal Montecarlo in casa per 2 – 4. Tante le reti subite nelle ultime partite, e la squadra termina anche in dieci per le espulsioni di Pampana e Battaglia. Una situazione difficile che però è migliorabile dato che le altre cinque squadre in lotta per non retrocedere in Terza Categoria non stanno certo facendo meglio. Molazzana – Migliarino Vecchiano 1 – 3 Molazzana: Frugoli, Bertoncini Mattia, Bresciani, Dini, Tortelli, Sarti, Muccini, Togneri, Martinelli, Dini, Micchi. A disposizione Casci, Bertoncini, Matteo, Gaddi, Giannelli, Guidi, Marigliani, Tamagnini, Venanzi, Biagioni. All. Telloli Migliarino Vecchiano: Bettini, Mori, Giuntoli, Benedettini, Pardi, Paolini, Umalini, Montanelli, Bozzi, Montanelli L., Pecori, Longobardi. A disposizione Cioni, Bandini, Balestri, Lobue, Armenante, Coli, Montanelli F. All. Andreotti Marcatori: Pardi, Bertoncini Mattia, Bozzi, Pardi Atletico Cascina – Montecarlo 2 – 4 Atletico Cascina: Pampana, Barra, Biasci, Battaglia, Cerrai (Maccianti), Pazzini (Marra) Betti Matteo (Ascione), Telloli, Amoroso (Castagna), Menichetti, Pagano (Betti Massimiliano). A disposizione Betti Massimiliano, Giusti T., Marra, Giusti L., Tahiri, Ascione, Maccianti, Carlotti. All. Luperini Montecarlo: Nelli, Pavan, Sodini Francesco (Caruso), Bastiani (Pergola), Biondi, Gagliardi, De Marco, Biagi, Carmignani, Tonwe (Sodini Filippo), Bouhalla. A disposizione Rossi, Pucci, Grazzini, Galligani, Caruso, Pergola, Del Grande, D’Agostini, Sodini Filippo. All. Carrara Marcatori: De Marco, Bouhalla (2), Telloli (2), aut. Pazzini