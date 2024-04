Calcio. Seconda: nessuna vittoria per le pisane

Pisa 15 aprile 2024 – In Seconda Categoria, nel girone A la situazione degli Ospedalieri neopromossi è ormai irrimediabile con l’ultimo posto in classifica con tredici punti. Al Comunale di Putignano il San Vitale Candia quartultimo si impone 2 - 6. Come da pronostico cade anche il San Prospero Navacchio quintultimo sul campo del Montignoso capolista: termina 3 – 0 per i padroni di casa. Il Ponte delle Origini pareggia al Campo ‘Arno’ per 2 – 2 contro il Lido di Camaiore penultimo. A segno il solito vecchio bomber Bonamici con una doppietta. Il Pontasserchio pareggia a reti bianche al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato contro la terza in classifica Carrarese Giovani. Nel girone B il Migliarino Vecchiano quarto che cercava la vittoria in casa al Comunale ‘Faraci’ contro il Molazzana per proseguire il cammino verso i play-off esce clamorosamente sconfitto per 0 – 1 dalla sfida e mette a repentaglio la qualificazione play-off con Ghivizzano, Academy Tau e lo stesso Molazzana che si portano a ridosso. L’Atletico Cascina terzultimo, in vantaggio per 0 – 1 a Montecarlo, sarà costretto a ritornare in lucchesia a causa della sospensione della sfida per infortunio del direttore di gara. Migliarino Vecchiano – Molazzana 0 – 1 Migliarino Vecchiano: Cioni, Longobardi, Montanelli D., Mori F., Pardi, Benedettini, Armenante (Lo Bue), Balestri (Giuntoli), Bozzi (Coli), Montanelli L. (Montanelli F.), Pecori. A disposizione Tognetti, Paolini, Campera, Merone, Baldacci. All. Andreotti Molazzana: Frugoli, Angelini, Bertoncini Mattia, Bresciani, Tortelli, Sarti, Marigliani, Togneri, Martinelli, Manfredi, Micchi. A disposizione Casci L., Balducci, Bertoncini Matteo, Dini C., Dini N., Tamagnini. All. Telloli Marcatori: 80’ Balducci Montecarlo – Atletico Cascina sospesa al 24’ sullo 0 – 1 Montecarlo: Lavorini, Caruso, Michetti, Bastiani, Biondi, Gagliardi, De Marco, Tonwe, Kishta, Annoni, D’Agostino. A disposizione Nelli, Pavan, Grazzini, Biagi, Bouhalla, Pucci, Galligani, Carmignani, Del Grande. All. Carrara Atletico Cascina: Betti Massimiliano, Balducci, Guidi, Bertini, Battaglia, Pazzini, Castagna, Telloli, Amoroso, Menichetti, Tahiri. A disp.: Santini, Barra, Biasci, Simoncini, Riccetti, Marra, Betti Matteo. All.: Simonetti Arbitro: Margherita Fondi di Pistoia Marcatore: Guidi Note: partita sospesa al 24’ per infortunio all’arbitro