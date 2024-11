Calcio. Seconda. Migliarino Vecchiano ci crede

Pisa 19 novembre 2024 – In Seconda Categoria nel girone A il Migliarino Vecchiano espugna Ricortola 1–2 e prosegue l’inseguimento alla capolista Fivizzanese che cala il poker a Corsanico (0–4). A Marina di Massa è stata una vittoria sofferta contro un Ricortola che a dispetto della propria classifica ha dimostrato di essere una buona squadra. Un tempo per parte, con gli ospiti che vanno in vantaggio con Coli. Primo tempo che si chiude col vantaggio per il Migliarino Vecchiano. Il pareggio massese arriva ad una decina di minuti dalla fine, al termine di un secondo tempo giocato tutto in attacco dalla squadra di casa. Un pareggio che sarebbe stato meritato, ma al novantesimo è arrivato il gol di Aufiero, ben assistito dal neo-entrato Baldacci, che ha scaraventato in rete il pallone che permette al Migliarino Vecchiano di rimanere in scia della corazzata Fivizzanese.

Cade invece pesantemente in casa il Pontasserchio, battuto al Comunale ‘Scirea’ per 0–3 dal Massarosa che con questo successo lo aggancia al quinto posto con quattordici punti dopo un terzo di campionato. Per la squadra di mister Carboni è la quarta sconfitta stagionale.

Nel girone G le pisane non regalano grande soddisfazioni in un campionato che vede in testa il Castelfranco con venticinque punti, inseguito dalla Bellaria Cappuccini con ventidue e dal Capannoli con venti. Nessuna squadra imbattutain questo primo terzo di campionato, con la Bellaria che può vantare il miglio attacco con ventisette reti realizzate ed il Capannoli ed il Sextum Bientina con la miglio difesa (nove reti subite sinora). La Fornace, battuta 1–3 in casa dal Corazzano ha il peggior attacco con sole quattro reti realizzate ed anche la peggior difesa con ventisette subite. Con gli stessi punti de La Fornace anche il Ponte delle Origini superato in trasferta a Terricciola per 2–1. Terzultimo il Santacroce con sette punti: una vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte, l’ultima per 0-1 contro l’Aurora Montaione sesta in graduatoria. La Corte di mister Vuono è quartultima insieme sl Corazzano con nove punti. Nell’ultimo turno pareggio interno contro l’Atletico Cascina per 1–1, Ghelli per i locali e Grassi per gli ospiti a tabellino. Un Atletico Cascina che mantiene tre punti di vantaggio sulla zona play-out dopo un terzo di campionato, dodici reti realizzate e tre in più subite. La miglior pisana rimane il San Prospero Navacchio con i suoi quattordici punti: la squadra di mister Niccolini è stata beffata allo scadere dalla capolista Castelfranco che si è imposta all’Arena per 1–2 con la doppietta di Masha, capocannoniere del campionato con i suoi undici centri stagionali.

Domani i sedicesimi di finale di Coppa Toscana. Alle ore 20.30 La Corte di scena sul campo dell’Academy Livorno ed il Pontasserchio nella lunga trasferta a Gallicano.