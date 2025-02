Calcio. Seconda: Migliarino e San Prospero protagoniste

Pisa 25 febbraio 2025 – Seconda Categoria al rush finale con sette sfide ancora da giocare nella stagione regolare. Ventitre le gare disputate sinora con risultati non certo esaltanti per le pisane.

Nel girone A la migliore, il Migliarino Vecchiano, capace finora di un ottimo terzo posto con quarantotto punti, frutto di quindici vittorie e tre pareggi. Domenica succersso da tre punti contro il fanalino di coda Pieve San Paolo, battuto al Comunale ‘Faraci’ per 4 – 2. Tripletta del super bomber Aufiero, capocannoniere del campionato con ventiquattro reti, e sigillo di Armenante. La capolista Fivizzanese perde clamorosamente in casa contro il Dallas Romagnano (1 – 2) ed ora i punti di vantaggio sui pisani sono sette. Nel mezzo la Carrarese Giovani, ottima compagine, a meno tre dalla vetta dopo aver superato 3 – 1 il Ricortola. Male il Pontasserchio, battuto 4 – 3 sul campo della Villafranchese. Le tre reti di Barbani, Shkurti e Ferrari non evitano la sconfitta alla squadra di mister Carboni che scivola al decimo posto con venticinque punti, solo tre in più sulla soglia play-out. Domenica gara difficile: al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato arriva una Carrarese Giovani che non può perdere punti.

Nel girone G la Bellaria Cappuccini prende il largo col 2 – 0 rifilato al Santacroce. La prima pisana si trova all’ottavo posto ed è il San Prospero Navacchio che cala una ‘manita’ in trasferta imponendosi 1 – 5 sul campo dell’Aurora Montaione. Doppietta per i suoi elementi migliori, il bomber Fiumalbi e l’estroso Collecchi, e rete di Lottini. Trentatre punti sono un bel bottino conquistato sinora dal gruppo di mister Niccolini. Al decimo posto con trenta punti in compagnia del Corazzano, troviamo l’Atletico Cascina caduto in casa contro il Terricciola. Vittoria ospite per 1 – 2 che amareggia la squadra di mister Simonetti ma non crea allarme dato che oltre al margine di quattro punti sulla soglia play-out c’è anche la regola della ‘forbice’ che taglia i pensieri. La Corte quartultima non riesce ad agganciare il Sextum Bientina quintultimo nello scontro diretto. Restano tre i punti di distacco dopo il pareggio per 1 – 1 con le reti di Sbranti e Teggi. Sanguinosa sconfitta per il Ponte delle Origini che cade in casa al Campo ‘Arno’ nello scontro diretto contro La Fornace che, imponendosi 0 – 1 con la rete di barani lascia l’ultimo posto proprio ai rivali padroni di casa. Tre punti dunque pesantissimi per gli ospiti.