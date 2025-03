Calcio. Seconda: Migliarino e Pontasserchio da tre

Pisa 24 marzo 2025 – In Seconda Categoria si è giocata la ventisettesima giornata di campionato, la quartultima della stagione regolare. Tre partite ancora da disputare e per qualche squadra pisana saranno fondamentali per decidere il proprio futuro. Nel girone A vincono sia il Migliarino Vecchiano che il Pontasserchio: una domenica positiva per entrambe dopo qualche battuta a vuoto. Il Migliarino Vecchiano di mister Andreotti sfrutta il fattore campo e batte 2 – 1 gli ospiti lucchesi della Folgore Segromigno. Biancorossi terzi con cinquantadue punti in classifica, a più quattro sulla Villafranchese quarta ed a più cinque sul Monzone sesto. La Carrarese Giovani vince sul campo della capolista Fivizzanese e si porta a più dieci sul Migliarino Vecchiano. Il Pontasserchio si impone 1 – 5 sul campo della Filattierese. Un risultato roboante per la squadra di mister Carboni a segno con una doppietta dell’attaccante albanese Shkuri e con le reti di Paoletti, Gulisano e Franchi. Pontasserchio decimo in classifica con trentadue punti, più sei sull’Atletico Carrara quintultimo. Nel girone G grande risultato dell’Atletico Cascina che ferma la capolista Bellaria Cappuccini in trasferta a Pontedera per 2 – 2. La squadra di mister Simonetti stava portando a casa addirittura i tre punti, ma la Bellaria Cappuccini ha poi trovato il pareggio nel finale. Le reti di Ventavoli ed Amoroso hanno comunque regalato una grande soddisfazione ai cascinesi. Nono posto per l’Atletico insieme all’Aurora Montaione. Un punto sopra il San Prospero Navacchio che ha perso 2 – 0 in trasferta a Ponte a Cappiano. La Corte si prende i tre punti al ‘Campo Arno’ piegando 2 – 3 i tenaci padroni di casa del Ponte delle Origini. Perde anche La Fornace piegano 3 – 1 in trasferta a Volterra. Tre giornate alla fine del campionato con Ponte delle Origini ultimo ad undici punti, La Fornace penultima a tredici e La Corte quartultima a ventisette con otto punti di vantaggio sul Santacroce che ne ha diciannove. In testa la Bellaria Cappuccini, nonostante il mezzo passo falso, ha cinque punti di vantaggio sul Capannoli che ha pareggiato contro le Capanne terze. Capannoli che non passando a Capanne non ha approfittato per accorciare sulla capolista.