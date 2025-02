Calcio. Seconda: Migliarino e Pontasserchio battute

Pisa 4 febbraio 2025 – In Seconda Categoria nel girone A si fermano probabilmente a Monzone i sogni di gloria del Migliarino Vecchiano sconfitto 1 – 0 dai padroni di casa. Trasferta difficile per il Migliarino Vecchiano su un campo davvero pesante. I locali partono forte, si vedono annullare una rete ma poi la sbloccano dopo pochi minuti quando l’1 – 0 decisivo arriva con una mezza rovesciata perfetta del numero nove avversario Moise. Da lì in poi, la squadra biancorossa ci prova: nel primo tempo, Aufiero e Pecori hanno un paio di buone occasioni per pareggiare, mentre nella ripresa, la storia non cambia con tante occasioni sprecate dalla squadra di mister Andreotti. Addirittura, Montanelli L. si fa parare un calcio di rigore guadagnato dal fratello Diego. Vani gli ultimi assalti di Aufiero, Giuntoli e Pardi. La capolista Fivizzanese vince e si porta a più nove, la Carrarese Giovani espugna il campo del Dallas Romagnano e si stacca a più quattro. Cade pesantemente anche il Pontasserchio, travolto in casa 0 – 3 dal Corsanico. La squadra di mister Carboni è nona con ventiquattro punti, a più sei dalla zona play-out.

Nel girone G sempre la Bellaria Cappuccini al comando grazie alla vittoria 1 – 3 sul campo de La Fornace. Non mollano comunque Capanne secondo e Capannoli terzo. Il Castelfranco, sconfitto a Volterra, è a questo punto fuori dalla lotta per la vittoria finale. Il derby tra il San Prospero Navacchio ed il Ponte delle Origino finisce in parità con la squadra di mister Tocchini che ferma i padroni di casa sull’1 – 1. San Prospero Navacchio a ventisette punti, lontano dai play-off ma altrettanto dai play-out, Ponte delle Origini che raggranella un altro punto della speranza lasciando l’ultimo posto a La Fornace, a meno quattordici dl Sextum Bientina quintultimo. Importante vittoria dell’Atletico Cascina che espugna Santacroce con una rete di Bertini (0 – 1) e si porta a ventisei punti in classifica, uno in meno del San Prospero Navacchio. La distanza dalle ultime è notevole e la squadra di mister Simonetti può lavorare con tranquillità per migliorarsi. La Corte cade 2 – 1 a Terricciola e perde l’occasione per avvicinarsi al Sextum Bientina. Dopo due terzi di campionato il bilancio delle pisane non è certo esaltante con le compagini della Valdera che la fanno da padrone.