Calcio. Seconda: Migliarino ci crede, Atletico Cascina affonda

Pisa 8 gennaio 2024 – In Seconda Categoria, dopo la pausa per le festività c’è un cambio di passo in alcune squadre pisane, altre invece peggiorano ulteriormente la propria situazione di classifica. Due vittorie, un pareggio e ben tre sconfitte il bilancio di questa prima giornata del 2024. Nel girone A gli Ospedalieri di mister Guadagno pareggiano 1 – 1 nella “Fossa dei Leoni” a Carrara contro i padroni di casa dell’Atletico Carrara dei Marmi. Bel punto in ottica salvezza per i giallorossi a segno col centrocampista Giani. Bella vittoria in trasferta per il San Prospero Navacchio di mister Carducci che passa al “Benelli’ di Lido di Camaiore contro la formazione locale per 1 – 2. Punti davvero pesanti per la permanenza nella categoria. San Prospero adesso nono con diciotto punti che sorpassa perfino il Pontasserchio fermo a sedici. Proprio il Pontasserchio di mister Carboni infatti cade in casa contro la Fivizzanese al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato. Gli ospiti, secondi in classifica si impongono 1 – 2 e restano ad un punto dalla capolista Carrarese Giovani. Ed è proprio la Carrarese Giovani a rovinare la prima gara del rinnovato Ponte delle Origini al Campo ‘Arno’. Gli ospiti vincono 0 – 1 grazie ad una rete in apertura di gara difesa poi sino alla fine.. Nel girone B quarto posto per il Migliarino Vecchiano che vince contro il Sextum Bientina (1 – 0) e scala la classifica, quartultimo invece per l’Atletico Cascina che perde a Buti (3 – 2) contro il Monteserra ed affonda nonostante il cambio di guida tecnica di mister Simonetti subentrato a mister Luperini. Il solco con la zona tranquilla sembra ormai incolmabile, l’Atletico Cascina lotterà con altre cinque squadre sino alla fine per evitare le tre retrocessioni in Terza Categoria, per i cascinesi sarebbe una retrocessione da matricola dopo appena una stagione. Migliarino Vecchiano – Sextum Bientina 1 – 0 Migliarino Vecchiano: Cioni, Longobardi, Umalini, Benedettini, Pardi, Paolini, Montanelli F. (Bozzi), Balestri (Pecori), Coli (Lo Bue), Montanelli L., Aufiero. A disposizione Fantozzi, Mori, Giuntoli, Campera, Armenante, Lazzarini. All. Andreotti Sextum Bientina: Bitozzi, Mazzau, Guidi, Vannini, Tamberi, Cantini, Cullhaj, Pratali, Tarantino, Salvatore, Salusti. A disposizione Bellone, Polenta, Ciampi M., Crispino, Bernardini, Giorgetti, Sevieri, Teggi, Colonna. All. Montagnani Marcatore: 16’ Montanelli L. Monteserra – Atletico Cascina 3 – 2 Monteserra: Landi, Giani, Eliani (Volpi), Ceccarini, Marianelli, Pachetti, Haji (Dushku), Ceccanti, Carmignani (Pagni), Gionfriddo, Paoletti (Biondi). A disposizione Tempestini A., Volpi, Giordano, Tempestini M. All. Morgantini Atletico Cascina: Betti Massimiliano, Guidi (Balducci), Riccetti, Bertini, Battaglia, Pazzini, Castagna (Betti Matteo), Telloli, Tahiri (Grassi), Menichetti, Amoroso. A disposizione Pampana, Barra, Elisei, Cerrai, Giusti, Marra. All. Simonetti Marcatori: 8’ e 46’ Carmignani, 50’ rig. e 94’ Telloli, 75’ Gionfriddo