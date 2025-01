Calcio. Seconda: Migliarino all'inseguimento

Pisa 2 gennaio 2024 – Nel campionato di Seconda Categoria nel girone A il 2024 si è chiuso con la vittoria del Migliarino Vecchiano nel derby giocato in trasferta contro il Pontasserchio per 1 – 2. Aufiero e Montanelli hanno firmato le due reti biancorosse con le quali la squadra di mister Andreotti si mantiene a meno cinque dalla capolista Fivizzanese vittoriosa 0 – 1 anche a Pontremoli. Grande attacco per il Migliarino Vecchiano capace di segnare trentasette reti come la capolista Fivizzanese che però ha subito due reti in meno (dodici anziché quattordici). Domenica trasferta sul campo del San Vitale Candia. Il Pontasserchio ha ventuno punti, ameno sei dalla griglia dei play-off. Sei vittorie, altrettante sconfitte e tre pareggi per la squadra del mister Carboni, purtroppo squalificato ancora per molto tempo. Domenica allo ‘Scirea’ arriva il Dallas Romagnano.

Nel girone G in testa la Bellaria Cappuccini che nell’ultima gara del 2024 e del girone di andata ha sorpassato il Castelfranco vincendo 0 – 2 sul terreno dell’Aurora Montaione ed approfittando del clamoroso scivolone interno del Castelfranco firmato dal Via di Corte di mister Vuono capace di realizzare un’impresa. La prima pisana è il San Prospero Navacchio di mister Niccolini che col poker a La Fornace con le doppiette di Fiumalbi e Collecchi ha raggiunto il sesto posto con ventitre punti, a meno quattro dalla Volterrana che occupa la quinta piazza play-off. Domenica all’Arena arriva il Sextum Bientina. L’Atletico Cascina ha diciotto punti, uno in più sui play-out, dopo la sconfitta 3 – 1 a Corazzano. Girone di andata chiuso a diciotto punti dalla squadra di mister Simonetti attesa domenica dall’insidiosa trasferta a Ponte a Cappiano. La Corte con la vittoria clamorosa a Castelfranco è tornata in corsa per la salvezza diretta, mentre ancora sconfitto il Ponte delle Origini ultimo con cinque punti al termine di questo girone da andata.