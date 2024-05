Calcio. Seconda: Migliarino ai play-off, San Prospero ed Atletico Cascina ai play-out

Pisa 6 maggio 2024 – In Seconda Categoria l’ultima partita della stagione regolare ha delineato la situazione di classifica. Nel girone A, promosso in Prima Categoria il Montignoso. La Fivizzanese agli spareggi. Retrocessi direttamente gli Ospedalieri neopromossi arrivati ultimi, ed il Lido di Camaiore per la regola della ‘forbice’. Ai play-out sfida tra San Prospero Navacchio ed Atletico Carrara dei Marmi, all’Arena San Prospero. Nell’ultima gara gli Ospedalieri salutano la categoria perdendo in casa 3 – 4 contro l’Atletico Carrara dei Marmi. Il San Prospero Navacchio liquida 2 – 0 il Lido di Camaiore e lo fa retrocedere. Adesso il San Prospero Navacchio avrà il play-out da giocare in casa con due risultati su tre, vantaggio non da poco: in caso di parità un’ulteriore mezzora. Il Ponte delle Origini chiude la stagione con una sconfitta sul campo della Carrarese Giovani, terza classificata, per 4 – 2. Pisani che chiudono al nono posto con trentanove punti ( undici vittorie, sei pareggi). Pontasserchio di mister Carboni sesto con quarantadue punti (dodici vittorie, altrettante sconfitte e sei pareggi). Nell’ultimo turno sconfitta sul campo della Fivizzanese seconda. Nel girone B, promossi i Diavoli Neri Gorfigliano. Alle semifinali play-off gran derby pisano Sextum Bientina – Migliarino Vecchiano, e poi Academy Tau – Montecarlo. Retrocesso direttamente il Barga arrivato ultimo. Ai play-out derby pisano Atletico Cascina – Monteserra, e derby della Garfagnana Pontecosi Lagosi – Fornaci. Il Migliarino Vecchiano in vantaggio a Bientina per 0 – 1 si fa rimontare ed i padroni di casa si impongono per 2 – 1. Domenica prossima, stesso campo, stesse squadre per la semifinale play-off con il Migliarino Vecchiano che dovrà tornare per forza vincitore altrimenti in finale andrà il Sextum Bientina piazzatosi meglio al termine della stagione regolare. L’Atletico Cascina si giocherà in casa la salvezza; stesso campo, stessa avversaria: il Monteserra. Ieri vittoria locale per 2 – 0 con i gol di Bertini e Grassi. Non sarà difficile per la squadra di casa ripetersi fra sette giorni. Atletico – Monteserra – 2 – 0 Atletico: Betti Massimiliano, Biaschi, Guidi (Riccetti), Bertini, Balducci, Betti Matteo (Marra), Castagna (Dolfi), Telloli (Barra), Amoroso, Menichetti, Tahiri (Grassi). A disposizione Santini, Elisei, Pazzini, Battaglia. All. Simonetti Monteserra: Landi, Eliani, Volpi (Pignotti), Pellegrini (Ceccanti), Pagni, Chelotti, Dushku, Tempestini M., Carmignani, Giordano, Paoletti (Gionfriddo). A disposizione Tempestini A. El Ghlid, Hajji, Marianelli Marcatori: 56’ Bertini, 60’ Grassi