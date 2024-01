Calcio. Seconda: il derby al Ponte delle Origini

Pisa 29 gennaio 2024 – Diciottesima giornata davvero ricca di reti in Seconda Categoria. Nel girone A il derby di Putignano se lo aggiudicano i padroni di casa del Ponte delle Origini per 3 – 2. Cinque reti e diverse emozioni dato che al Campo ‘Arno’ sono gli Ospedalieri a segnare per primi ed sbloccare la gara e successivamente trovano anche la rete del raddoppio portandosi sul clamoroso parziale di 0 – 2 a sette minuti dalla fine del primo tempo. Ma poi la squadra giallorosa cala ed il Ponte delle Origini prende il sopravvento, prima accorciando, e poi nella ripresa pareggiando ed infine mettendo a segno la rete del sorpasso sul filo di lana che ribalta la gara e le da la vittoria. Tre punti che portano la squadra di casa all’ottavo posto a quota ventitre. Ponte delle Origini prima pisana in classifica perché le altre non stanno di certo bene. Il Pontasserchio di mister Carboni, anche qui con una gara pirotecnica e ricca di reti, compie una bella impresa sul campo del Ricortola imponendosi per 3 – 4. Sotto 2 – 0 trova la forza per reagire dimezzando lo svantaggio e poi siglando il 2 – 2. Subito il 3 – 2 ospire raggiunge di nuovo il pari, per poi vincere con la rete del 3 – 4. A segno Ruberti, Benedetti, Shkurti e Barbani. Dopo la vittoria a Putignano sul campo degli Ospedalieri, altri tre punti che allontanano la squadra dalla zona calda della classifica. Decimo posto con ventidue punti per il Pontasserchio. Quattro reti ma un solo punto per il San Prospero Navacchio che rimane quintultimo dopo il pareggio interno contro il San Vitale Candia. Purtroppo la squadra non va oltre il 2 – 2 contro gli ultimi della classe che con questo punto staccano sul fondo gli Ospedalieri. Nel girone B, il Migliarino Vecchiano piega al Comunale il Montecarlo 1 – 0 e si insedia al quarto posto, mentre l’Atletico Cascina è travolto 3 – 0 a Borgo a Mozzano dove incassa la sua dodicesima sconfitta stagionale nelle diciotto gare finora disputate. Migliarino Vecchiano – Montecarlo 1 – 0 Migliarino Vecchiano: Cioni, Longobardi, Umalini, Mori, Pardi, Paolini, Armenante, Montanelli D. (Montanelli L.), Bozzi, Montanelli F. (Lazzarini), Pecori. A disposizione Bettini, Giuntoli, Bandini, Merone, Balestri, Lo Bue, Coli. All. Andreotti Montecarlo: Lavorini, Pavan, Galligani, Carmignani, Biondi, Gagliardi, Caruso, Michetti, Kishta, D’Agostino, Bouhalla. A disposizione Belli, Grazzini, De Marco, Cullhaj, Sodini, Pucci, Del Grande, Tonwe, Barbieri. All. Carrara Marcatore: 38’ Pecori Borgo a Mozzano – Atletico Cascina 3 – 0 Borgo a Mozzano: Tonarelli, Morganti, Amidei F., Particelli, Amidei G., Massei (Lunardi), Pellegrini (Poli), Giampaoli, Bachini (Dunga), Fati, Bandoni. A disposizione Antonelli, Ferrari Demski, Iacomini, Porta. All. Del Barga Atletico Cascina: Pampana, Guidi (Cerrai), Riccetti (Battaglia), Betti Matteo (Giusti), Bertini, Biasci, Castagna, Telloli (Marra), Grassi (Thairi), Menichetti, Amoroso. A disposizione Betti M., Elisei, Cerrai, Barra, Giusti, Marra. All. Simonetti Marcatori: 23’ Bandoni, 43’ Fati, 66’ Giampaoli