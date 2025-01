Calcio. Seconda: grande giornata per le pisane

Pisa 22 gennaio 2025 – Giornata importante per le squadre pisane di Seconda Categoria impegnate in due gironi. Una diciottesima che ha regalato tanti punti contrariamente all’andamento stagionale.

Nel girone A il Migliarino Vecchiano è andato a vincere a Massarosa per 0 – 1. Una vittoria di misura per la squadra di mister Andreotti, ottenuta grazie alla rete del capocannoniere Aufiero, grande bomber di questa categoria. I biancorossi rimangono così secondi in graduatoria alle spalle della capolista Fivizzanese che ha espugnato a sula volta per 0 – 2 il campo della Filattierese. Sempre in questo girone ha vinto anche il pontasserchio, in casa al Comunale ‘Scirea’ per 4 – 2 contro gli ospiti del Ricortola, ultimi della classe. Per la squadra di mister Carboni doppietta del bomber albanese Shkurti e reti di Gennaro e Ruberti. Pontasserchio che con questa vittoria sale a ventiquattro punti, al settimo posto. Occorrerà un filotto per provare a riprendere la zona play-off.

Nel girone G la gara della giornata è stata il derby cascinese tra il San Prospero Navacchio e l’Atletico Cascina. La sfida non ha tradito le attese ed ha regalato emozioni. Molto amare per gli ospiti, inaspettate per i padroni di casa. Il derby infatti è stato vinto dalla squadra di mister Niccolini che è andata sotto nel finale a causa della rete dell’attaccante ospite Grassi, ma poi nel recupero ha clamorosamente ribaltato (2 – 1): prima è arrivato il pareggio di Masini e poi la rete della vittoria di Battaglia. Sesto posto con ventisei punti per la squadra del San Prospero, mentre rimane a ventitre l’Atletico Cascina, quintultimo ma con un’ampia forbice sulla penultima. E la penultima è adesso il Ponte delle Origini di mister Tocchino che ha scavalcato La Fornace lasciandole l’ultimo posto retrocessione diretta. La squadra del patron Galli compie l’impresa e vince 1 – 2 sul campo del Ponte a Cappiano sesto. Tre punti d’oro che avvicinano anche il Santacroce fermato sull’1 – 1 interno dal Sextum Bientina. Ultima quindi La Fornace, piegata 0 – 2 in casa da La Corte. Le reti di magagnini e Sbranti portano i calcesani a quota sedici punti, più quattro sul Santacroce quartultimo. In testa c’è la Bellaria Cappuccini che ha pareggiato a reti bianche a le Capanne (0 – 0) ed ha quattro punti di vantaggio sul Capannoli secondo.