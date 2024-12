Calcio. Regionale: Oltrera scala la classifica, tonfo San Giuliano con gli Allievi

Pisa 11 dicembre 2024 – Nella Juniores Regionale Elite il Fratres Perignano passa in vantaggio ma viene rimontato a Fucecchio (2 – 1), mentre il San Giuliano va sotto sul campo della Lastrigiana ma raggiunge il pareggio (1 – 1).

Nel regionale la capolista Mobilieri Ponsacco, in vantaggio a Certaldo è costretta all’interruzione a causa di un infortunio dell’arbitro. Il Fornacette vince 2 – 4 il derby a Pontedera contro la Bellaria Cappucini e prova a risalire la china: doppietta di Carlesso e reti di Pistolesi e Tirelli. Cade in casa il Cenaia, battuto 2 – 3 dai livornesi della Portuale che superano il Castelfiorentino fermato sul pareggio a San Gimignano (1 – 1). Pisa Ovest terzultimo, battuto 1 – 2 dall’Audace Isola d’Elba. San Miniato Basso travolto a Venturina (4 – 0).

L’Urbino Taccola non va oltre l’1 – 1 contro il modesto Castiglioncello e decide di cambiare mister. L’esperto Gabriele Giannini nuovo allenatore biancorosso al posto di Gianluca Cusato. Classe 1977, pisano doc, dopo diverse stagioni con importanti società dilettantistiche toscane, Giannini ha allenato per quattro stagioni le giovanili del Pisa Sc, sedendosi sulla panchina dell’Under 16, dell’Under 17 e della Berretti. Nelle ultime stagioni l’esperienza sulla panchina della Sanremese, formazione ligure di Serie D.

Negli Allievi Regionali Elite, l’Oltrera batte l’Atletico Lucca (2 – 1) ed agguanta l’Affrico al quinto posto coronando un gran bel girone di andata a tre giornate dal termine. Nel Regionale Fornacette in testa grazie al sofferto successo 1 – 2 sul campo della penultima Grosseto Barbanella. Alle sue spalle Santa Maria e Fuccecchio che pareggiano nello scontro diretto. Forcoli pareggia con l’Academy Livorno e scivola a meno sei. Il Calci passa a Roselle (0 – 3) mentre la Bellaria Cappuccini non riesce a battere Limite e Capraia (0 – 0). Nel girone C clamoroso tonfo del San Giuliano battuto dalla penultima Via Nova per 1 – 0.

Nei Giovanissimi Regionali la fa da padrona la Pro Livorno Sorgenti che liquida 4 – 1 il Romaiano. Alle sue spalle il Calci che batte 2 – 0 la Certaldese. Il Monteserra non riesce a battere il Fornacette nel derby (1 – 1). Importantissima vittoria dell’Oltrera in trasferta sul campo del Pisa Ovest (0 – 1). Un punto di vantaggio sulla retrocessione per i pontederesi. Nel girone A il San Giuliano batte 4 – 1 il Calenzano.