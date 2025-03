Calcio. Regionale: Monteserra e Calci di nuovo in testa

Pisa 13 marzo 2025 – Ultime battute nei campionati regionali giovanili. E’ sempre lotta serrata per la vittoria dei campionati, per la salvezza e per i piazzamenti in Coppa. Nella Juniores Elite gran bella vittoria del Fratres Perignano che espugna 1 – 2 in campo dello Sporting Cecina e consolida il quinto posto in classifica. Sconfitto invece il San Giuliano sul campo del Maliseti Seano (2 – 1), ma sono otto i punti di vantaggio sulla salvezza. Nella Juniores Regionale i Mobilieri Ponsacco pareggiano a reti bianche sul campo del San Miniato Basso (0 – 0), ma conservano ben quattordici punti di vantaggio sul Castelfiorentino sconfitto a Castiglioncello. Gran bel risultato del Pisa Ovest che espugna Cenaia (1 – 2) ma la salvezza è difficile a questo punto della stagione. La Bellaria Cappuccini torna sconfitta dalla trasferta sul campo dell’Invicta Sauro (2 – 1) ma resta al sesto posto. Il Fornacette vince 1 – 3 ad Uliveto Terme contro l’Urbino Taccola e conquista tre preziosi punti per la salvezza. Negli Allievi Elite l’Oltrera pareggia in casa con un pirotecnico 4 – 4 contro la Floria di Firenze. Ottavo posto per i pontederesi. Nel regionale, nel girone B il Fucecchio espugna Calci 0 – 2 e si avvia verso la vittoria del campionato e la promozione nell’Elite. Alle sue spalle il Forcoli che non va oltre il pareggio contro Limite e Capraia (0 – 0) ed il Fornacette che vince di misura (0 – 1) sul campo del Roselle terzultimo. La Bellaria Cappuccini fa 1 – 1 in casa contro l’Academy Livorno. Nel girone C San Giuliano sconfitto in trasferta dal Rinascita Doccia (3 – 1), con sei punti di vantaggio sulla salvezza. Nei Giovanissimi regionali, nel girone A, bella vittoria del San Giuliano sul Forte deu Marmi per 2 – 1. Una vittoria che vale il quinto posto. Nel girone C, un altro controsorpasso che rende sempre più emozionante questo campionato. La capolista Pro Livorno Sorgenti cade sul campo del Pisa Ovest per 1 – 0 e viene ricuperata in classifica dalle due pisane del lungomonte: il Calci che espugna 0 – 3 Valentino Mazzola, ed il Monteserra che espugna Venturina (0 – 1). Il Grosseto è sornione col 2 – 1 all’Oltrera. Il Fornacette piega 2 – 0 l’Atletico Maremma mentre il Romaiano perde a Monteriggioni (3 – 2).