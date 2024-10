Calcio. Promozione: Urbino corsaro

Pisa 15 ottobre 2024 – Nel campionato di Promozione il San Giuliano non va oltre il pareggio a reti bianche (0 – 0) in casa allo Stadio ‘Bui’ contro la Lunigiana Pontremolese. Un risultato che permette alle inseguitrici di agganciarlo in vetta alla classifica. Ne approfittano infatti il Cubino (4 – 1 al Monsummano), la Larcianese (2 – 1 alla Valdinievole Montecatini), e la Real Cerretese che espugna il campo della Lampo Meridien (1 – 2). Ecco il tabellino. San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Bozzi, Carani, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disposizione Ria, Pasquini, Susini, Micheletti, Nacci, Bindi, Cantini, Bellucci, Ceciarini. All. Roventini Lunigiana Pontremolese: Cacchioli, Chaabi, Miceli, Pezzoni, Filippi, Vannucci, Aliboni, Cucurnia, Parmigiani, Baudi, Franzoni. A disposizione Santini, Haxhiu, Scaldarella, Grasselli, Elmazi, Mathibedi Tebogo, DìAntongiovanni, Tampu, Di Santo. All. Verdi Arbitro: Marongiu di Livorno

Bella vittoria esterna per l’Urbino Taccola che vince sul campo della nobile decaduta San Marco Avenza. Termina 2 – 3 col doppio vantaggio ulivetese con Antoni e Petri nella prima parte di gara e con la rete decisiva di Petracci dopo il ritorno avversario. Otto punti per i biancorossi di mister Polzella. Questo il tabellino. San Marco Avenza: Baldini, Bonuccelli, Orlandi, Conti, Costi, Seghi, Benassi, Dell Amico, Bitep, Marabese, Lattanzi. A disposizione Mariani, Barducci, Guidi, Scremin, Bonini M., Corbani, Fambrini, Viaggi, Gambogi. All. Cenderelli Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Fabbrini, Marinari, Petri, Aliotta, Antoni, Zaccagnini, Petracci, Castellacci, Rossi. A disposizione Nigro, Bellagamba, Risolo, Desideri, Langella, Pezzini, Graziani, Mercuri, Cepparello, Cosi. All. Polzella Arbitro: Gallà di Pistoia Marcatori: 5’ Antoni, 25’ Petri, 66’ Bitep, 69’ Marabese, 71’ Petracci

In Prima Categoria il Tirrenia strappa un punto nella trasferta a Rosignano. Gara che termina a reti bianche (0 – 0) e consente alla squadra litoranea di salire a due punti dopo cinque gare di campionato. Due punti anche per il Calci che torna sconfitto di misura dalla trasferta a Selvatelle. I locali si impongono 1 – 0. Una stagione che si preannuncia molto difficile per le due pisane impegnate nella lotta per la permanenza nella categoria. Entrambe ancora a secco di vittorie in queste prime cinque gare di campionato.