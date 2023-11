Calcio. Promozione: Urbino cade in Maremma

Pisa 20 novembre 2023 – Un rigore condanna l’Urbino Taccola nell’anticipo del campionato di Promozione giocato sabato in Maremma. I locali dell’Atletico hanno superato gli ulivetesi di misura (1 – 0) che rimangono così a tredici punti in classifica (quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte per i biancorossi). L’Atletico Maremma si è portato ad una lunghezza (dodici punti) grazie a questa vittoria.

Questo il tabellino della gara. Atletico Maremma: Beligni, Majuri, Sabatini, Sgherri, Gentili, Amorfini, Coli, Cret, Rispoli, Costanzo (86' Vettori), Bertocchi (83' Sarzilla). A disposizione Villani, Amaddii, Fralassi, Sabatini C., Pennacchi. All. Lorenzini Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Franchi (84' Desideri), Castellacci, Anichini, Laniyonu (66' Bertolini), Baldini (17' Salvadori), Pacciani (84’ Cioni), Nassi, Rossi, Romeo. A disposizione Batistoni, Oshadogan, Benvenuti, Taglioli Le.. All. Taccola Arbitro: Cioli di Siena Marcatori: 61’ Coli (rigore)