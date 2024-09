Calcio. Promozione: tre punti per il San Giuliano

Pisa 17 settembre 2024 – In Promozione una vittoria ed una sconfitta per le squadre pisane. Il San Giuliano di mister Roventini piega 2 – 0 gli ospiti del Viaccia allo Stadio Comunale ‘Bui’ ed incamera i primi tre punti di questa stagione. A segno Benedetti in apertura e raddoppio di Doveri dopo la mezzora.

San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Pasquini, Carani, Doveri, Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disposizione Ria, Micheletti, Susini, Nacci, Cantini, Papini, Bindi, Bellucci, Ceciarini. All. Roventini Viaccia: Biancalani, Bashkimi, Querci, Picchianti, Melani, Ferroni, Sforzi, Bini, Tomberli, Ridolfi, Rozzi. A disposizione Calvani, Servillo, Michelozzi, Nocentini, Hisely, Villani, Baldi, Bellucci, Torcasso. All. Bellini Arbitro: Poggianti di Livorno Marcatori: 3’ Benedetti, 33’ Doveri Mercoledì alle ore 20.30 il San Giuliano recupera la partita rinviata la prima giornata sul campo del Casalguidi. Cade a Cerreto Guidi l’Urbino Taccola battuto 3 – 1 dai locali della Real Cerretese. Subito sotto dopo nove minuti, gli ulivetesi pareggiano con un gran gol di Langella, ma nella ripresa la doppietta di Nieri li condanna alla sconfitta.

Real Cerretese: Battini, Bargellini, Monti, Meucci, Chiavacci, Lamberti, Fedi, Nieri, Melani, Bouhafa, Lelli. A disposizione Pannocchia F., Novi, Tramacere, Antonini, Lapi, Safina, Spinelli, Bosco . All. Petroni Urbino Taccola: Malasoma, Fabbrini, Romeo, Marinari, Petri, Aliotta, Antoni, Castellacci, Petracci, Langella, Cosi. A disposizione Nigro, Bellagamba, Taglioli Le., Risolo, Zaccagnini, Pezzini, Desideri, Salvadori, Rossi T.. All. Polzella Arbitro: Bragazzi di Carrara Marcatori: 9’ Melani, 22’ Langella, 54’e 94’ Nieri Mercoledì l’Urbino Taccola recupera la partita rinviata la prima giornata al ‘Taccola’ contro il Valdinievole Montecatini. In Prima Categoria il Tirrenia incassa una tremenda ‘manita’ a Castelfranco contro i locali della Stella Rossa. Termina 5 – 0 per la squadra di casa che annichilisce gli ospiti. Cinque marcatori diversi per la Stella Rossa: Dyla, Bracci, Fossi, Landi e Pisano. Buon pareggio per il Calci che esce indenne a reti bianche dal campo dell’Acciaiolo (0 – 0) al termine di una partita tirata e combattuta fra le due compagini.