Calcio. Promozione: San Giuliano, ecco la finale

Pisa 18 marzo 2025 – Nel campionato di Promozione è stata rinviata la sfida tra il Forte dei Marmi ed il San Giuliano, unica gara non disputata in questo ventisettesimo turno. San Giuliano di mister Roventini terzo con cinquanta punti in classifica: la Real Cerretese capolista ha infatti battuto nello scontro diretto il Pietrasanta secondo per 1 – 0. Real Cerretese che vola a sessanta punti, senza ormai alcun ostacolo davanti verso la vittoria del campionato e la promozione in Eccellenza, Pietrasanta che rimane a cinquantuno punti secondo ma con una gara in meno rispetto ai sangiulianesi. San Giuliano domani impegnato allo Stadio ‘Gino Bozzi’ di Firenze nella finalissima di Coppa di Promozione contro la Sansovino (calcio di inizio ore 20). Un appuntamento importante per la squadra, la cittadina ed il calcio toscano. Un risultato che potrà aprire diversi scenari per la stagione 2025/26. L’Urbino Taccola perde clamorosamente in casa per 0 – 2 contro l’Intercomunale Monsummano penultimo in classifica, ed ora terzultimo visto il pareggio tra Marginone e Viaccia. Sconfitta inattesa che ferma al settimo posto con quaranta punti gli ulivetesi. In Prima Categoria il derby tra Tirrenia e Calci termina 1 – 1 con il vantaggio litoraneo della squadra di mister Tortiello ed il pareggio ospite nel finale. Tirrenia sempre ultimo con quattordici punti in classifica, Calci quintultimo con ventinove al pari dell’Atletico Etruria costretto al rinvio della gara interna contro il Rosignano.