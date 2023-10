Calcio. Prima: San Giuliano in testa da solo

Pisa 2 ottobre 2023 – In Prima Categoria, due vittorie e tre sconfitte per le cinque pisane. In casa solo il San Frediano che allo Stadio ‘Parra’ è stato battuto a sorpresa dalla neopromossa livornese Montenero. Tre punti conquistati dagli ospiti che costringono la squadra di mister Enrico Tocchini, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Selvatelle dovuta all’assenza di molti titolari. E’andata male, col Montenero che si è imposto per 0 – 2 e che ha dimostrato di potersi giocare la salvezza in questo suo primo campionato di Prima. Gara durissima doveva essere e gara difficile in effetti è stata per la neopromossa La Cella ospite dell’Atletico Etruria al “Lami” di Collesalvetti. I locali si sono imposti di misura superando i pisani per 1 – 0. La squadra di mister Pizzi ha sfruttato la rete di Filippelli ed ha conquistato il secondo posto in classifica con sette punti in tre gare, a meno due dalla capolista San Giuliano. Per La Cella un inizio di stagione non positivo. La corazzata San Giuliano è capolista a punteggio pieno con nove punti in tre gare, frutto di tre vittorie. La squadra di mister Roventini ha espugnato 2 – 4 il campo della Sanromanese Valdarno. Quattro reti per tre punti che lanciano la squadra da sola. Al ‘Bagnoli’ di San Romano niente da fare per la formazione locale contro un San Giuliano di caratura superiore. Calci terza pisana sconfitta in questa terza giornata di campionato: alle ‘Cerbaie’ i padroni di casa dello Staffoli piazzano un classico 2 – 0 alla squadra di mister Pagano. Calcesani che rimangono a quattro punti in classifica: una vittoria ed un pareggio in questo inizio di campionato prima di questa sconfitta. Infine in trasferta fa festa il Tirrenia che, come il San Giuliano torna a casa con tre punti pesanti. La formazione litoranea vince al ‘Martini’ di Viareggio contro i locali della Torrelaghese: è 1 – 3 per la squadra di mister Vuono capace di imporsi sul terreno dei versiliesi. La classifica vede La Cella ultima ancora a zero punti, la Torrelaghese, il Ponsacco ed il Livorno 9 ad un punto, ed il Fornacette a due. Livorno 9 e La Cella hanno però una partita in meno che recupereranno mercoledì alle 15.30 al ‘Bruschi’ di Livorno, dopo il malore dell’arbitro che costrinse le squadre alla sospensione.