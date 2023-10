Calcio. Prima: San Giuliano allunga. Derby al San Frediano

Pisa 30 ottobre 2023 –– Due vittorie, due sconfitte ed un pareggio per le pisane di Prima Categoria. La capolista San Giuliano allunga, il San Frediano vince il derby contro La Cella, il Calci pareggia a Forcoli, infine il Tirrenia perde in casa contro la Pecciolese. Se in testa il San Giuliano guadagna punti su tutti, in coda si comincia a delineare una graduatoria ben definita: la Torrelaghese è ultima e non ha mai vinto come il Fornacette terzultimo, oltre a loro La Cella penultima che ha battuto solo il Fornacette. Il Forcoli è per ora la delusione, mentre Livorno 9, San Frediano e Ponsacco galleggiano nel limbo in attesa dui capire quale sarà la loro stagione. Il testa coda tra i padroni di casa della Torrelaghese e la corazzata San Giuliano non ha visto un risultato eclatante: la squadra di mister Roventini si è imposta 2 – 3 con la doppietta di Di Paola e la rete di Doveri, entrambi la scorsa stagione molti vicini a conquistare la serie D con il Fratres Perignano. Padroni di casa in partita sino alla fine, ma i punti a San Giuliano. Torrelaghese – San Giuliano 2 – 3 Torrelaghese: Navarra, Chelotti (Cagnoni), Gemignani, Bonuccelli, Zini, Martinelli, Grossi (Pezzini), Comelli (Domenici), Baroni, Petrucci (Galli), Marsili (Lucarini). A disposizione Aperti, D’Onofrio, Carmazzi, Cosci. All. Baldini San Giuliano: Giacobbe, Naldini, Lorenzini, Susini, Bozzi, Veli (Nastasi), Micheletti, Bortoletti, Di Paola, Doveri (Sanfratello), Ghelardoni (Principe). A disposizione Mattioli, Lelli, Arrighi, Nacci, Pesci, Balducci. All. Roventini Marcatori: 29’ Doveri, 34’ Marsili, 45’ rig. e 48’ Di Paola, 56’ Gemignani Note: 82’ espulso Baroni Il San Frediano piega La Cella allo Stadio ‘Parra’ grazie ad una doppietta messa a segno dall’attaccante Puliti (2 – 1 il risultato finale). Tre punti che risollevano la squadra di mister Tocchini in classifica e le permettono di toccare quota sette, più tre sul Fornacette. Oltre a La Cella, sconfitto anche il Tirrenia fra le mura amiche, al Comunale di Marina di Pisa passa la Pecciolese. Ospiti che vincono 0 – 2 e si portano a casa i tre punti. Punti che permettono ai nerazzurri di salire al quarto posto a quota tredici, due in meno dello Staffoli secondo, ed un in meno del Selvatelle terzo. Il Calci pareggia 1 – 1 a Forcoli, a tabellino l’attaccante Perissinotto. Un punto per la squadra di mister Pagano contro gli amaranto.