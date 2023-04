Calcio. Prima: Migliarino Vecchiano sarà play-out

Pisa 25 aprile 2023 – In Prima Categoria l’ultima giornata della stagione regolare del campionato ha congedato tutte le pisane ad eccezione del Migliarino Vecchiano che sarà costretto al play-out. Campionato vinto dal Viareggio, la seconda promossa sarà tra Romagnano e Folgor Marlia. I lucchesi hanno estromesso il Fornacette grazie alla ‘forbice’. Già in vacanza il Tirrenia di mister Tortiello che ha osservato il turno di riposo per il ritiro della Virtus Marina di Massa, il Calci si è aggiudicato il derby allo Stadio ‘Parra’ di San Frediano per 2 – 3. Gara combattuta decisa dagli ospiti nel finale, a segno con una deviazione di Perazzoni. La squadra di mister Pagano chiude al sesto posto con quarantadue punti, quella di mister Tocchini al nono con trentatre. San Frediano: Cateni, Guainai, Gemignani, Mancini (Scafuri), Santerini, Fiori (Anzalone), Spinelli (Falchi), Ferrante, Puliti, Marinai (Girolami), D’Amore (Vannozzi). A disposizione Nannipieri, Scardigli, Vannozzi, Diana, Grassi. All. Tocchini Calci: Simoncini, Ulivieri, Bartoli, Giorgi, Janjare (Cara), Cirillo, Perazzoni, Pitti, Toni, Vaglini, Campus (D’Andrea Pisani). A disposizione Bici, Gori, Colombani, Ricci, Pellegrini, Marchetti. All. Pagano Marcatori: 6’Toni, 28’ rig. Puliti, 30’ Janjere, 60’ D’Amore, 76’ Perazzoni Ottavo posto finale per il San Giuliano che chiude l’annata pareggiando 3 – 3 sul campo del Corsanico Corsanico: Mei, Lazzarini, Frusteri, Barducci, Tomei, Batori, Ambrogi, Del Soldato, Correia, Cerri, Del Frate. A disposizione Lippi, Cipollini, Cortopassi, Lubrano. All. Maffei San Giuliano: Mattiolli, Gremigni, Grasseschi, Nastasi, Benvenuti, Naldini, Micheletti, Nacci, Baroni, Aufiero, Ghelardoni. A disposizione Malasoma, Ferretti, Gradi, Ada Esono, Di Cocco, Principe, Bertini. All. Roventini Marcatori: Cerri, Barducci, Del Frate, Grassechi, Ghelardoni, Baroni Il Migliarino Vecchiano cade in casa col Romagnano 1 – 3 ed è atteso dal difficile spareggio play-out sul campo del Corsanico, dove, per la posizione in classifica, sarà costretto a vincere. Migliarino Vecchiano: Bettini, Longobardi, Bandini (Montanelli L.), Moretti, Mori, Paolini, Umalini (Freschi), Lobue (Merone), Harch (Giuntoli), Montanelli F. (Le Rose), Montanelli D. A disposizione Fantozzi, Benedettini, Coli, Della Bartola. All. Andreotti Romagnano: Cima, Manzo, Mussi, Ceragioli, Vaira, Mariotti, Sbarra, Monaco, Bertuccelli, Della Pina, Crovi. A disposizione Tognoni, Benedini, Viaggi, Giannantoni, Rossi Quattrini,Lezza, Doretti, Vatteroni. All. Incerti Marcatori: 5’ Umalini, 13’ rig. e 67’ Bertuccelli, 33’ Vaira

Fabrizio Impeduglia