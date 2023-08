Calcio. Prima: ecco il nuovo Tirrenia

Pisa 13 agosto 2023 – Rivoluzione Tirrenia in vista di questa nuova stagione 2023/24 di Prima Categoria. Sono solo sei i reduci della passata stagione in un gruppo completamente rinnovato rispetto alla stagione conclusa con la salvezza. La famiglia Corci inizia così un'altra stagione di Prima, categoria che da lustro.

“Squadra rinnovata per una serie di motivi – spiega il direttore sportivo ed allenatore della passata stagione Nicola Tortiello – con molti ragazzi giovani. Un nuovo programma per un anno che sicuramente sarà di transizione. Dobbiamo capire cosa siamo e cosa possiamo fare. Le aspettative sono quelle di formarci e consolidarci: i discorsi sono sempre tanti ma poi è sempre il campo a fare comprendere il reale valore di una squadra. La prova se si fa bene o se si sta sbagliando è sempre quello che si fa sul campo. Le nostre aspettative sono quelle del mantenimento della categoria nel miglior modo possibile da ottenere e poi vedremo. Ci affidiamo ad un allenatore nuovo, Stefano Vuono, reduce dalla promozione in Prima Categoria sulla panchina de La Cella”. Di certo importante il ritorno di un giocatore come Marco Stoppini dopo un anno lontano dall’Italia per motivi di studio. Tanti i volti nuovi dunque e tra i giovani elementi sicuramente di qualità.

Questa la rosa della squadra. Portieri Mattia Fadda 2001 confermato e Gianmarco Farnesi 2004 proveniente dal Pisa Ovest. Difensori, detto del ritorno di Marco Stoppini classe 1996, ecco Marco Benedetti 1999 dal Castelfranco, Niccolò Castellacci 2002 dall’Urbino Taccola, Filippo Fantacci 1999 dal Calci, Matteo Genovesi 2004 dal San Giuliano, Edoardo Lazzerini 2002 dall’Urbino Taccola, Saverio Natali 1998 dal San Vincenzo, Filippo Prato 1999 confermato, Michele Repetto 1986 dal Capannori, Flavio Ruglioni 2004 dai Mobilieri Ponsacco. Centrocampisti: Stefano Cappelli 2004 dal Litorale Pisano, Iacopo Cara 2004 dal Calci, Luca De Marchi 2001 confermato, Francesco Galati 2002 la scorsa stagione fermo, Matteo Gradi 2003 dal San Giuliano, Iacopo Mani 2000 confermato, Lorenzo Melani 2000 dal Pappiana, Gabriele Pardini 2003 dal Perignano, e Marco Salvadori 2003 confermato. Attaccanti: Oscar Ada Esono 1999 dal San Giuliano, Francesco Bani 2000 dall’Urbino Taccola, Raffaele Paduano 2002 confermato, e Tommaso Scuglia 2004 dal Pisa Ovest.

Fabrizio Impeduglia