Calcio. Prima: Castiglioncello campione, beffa le pisane

Pisa 15 aprile 2025 – Terminata la scorsa settimana la Promozione in attesa degli spareggi, l’ultima giornata della stagione regolare in Prima Categoria ha emesso i suoi verdetti per la vittoria, i play-off promozione ed i play-out retrocessione. Il Castiglioncello con la vittoria 0 – 4 sul campo del Tirrenia ha coronato la sua fantastica rimonta ed ha vinto il campionato con sessanta punti, due in più dell’inseguitrice Fornacette, squadra che ha comandato la classifica per lunga parte del campionato. La tripletta di Moscati, capocannoniere del campionato con venti reti, ed il gol di Grandi hanno firmato l’ultimo decisivo successo stagionale per la compagine costiera. Diciassette vittorie, nove pareggi e solo quattro sconfitte per il Castiglioncello che ha messo a segno quarantatre reti e ne ha subite quattordici. Ai play-off il Fornacette secondo con l’ultima vittoria per 0 – 3 a Rosignano, al termine di un’ottima stagione che ha visto la squadra a lungo protagonista e con il miglior attacco del campionato con quarantaquattro reti realizzate, una in più rispetto a Castiglioncello, Acciaiolo, Stella Rossa e Staffoli. Terza piazza a quota cinquantatre per l’Acciaiolo sconfitto in casa nell’ultima giornata dal Selvatelle quarto in una rocambolesca partita finita 3 – 4 per la formazione ospite (doppietta di Ursi e rete di Sagliano per i locali, mentre per gli ospiti in golVaira, Puccioni, Faraoni e Ferretti). Acciaiolo cinquantatre punti, Selvatelle cinquantadue e Ponsacco quinto con cinquantuno. I rossoblù hanno agguantato l’ultimo posto disponibile per disputare gli spareggi promozione: se la vedranno in trasferta contro il Fornacette secondo al ‘Masoni’. Determinante la vittoria per 2 – 1 sullo Staffoli con doppietta di Capone. Il Calci si è salvato direttamente senza passare dalla griglia dei play-out. Un grande successo per il presidente Mariannini che ha scommesso su una squadra giovane e rampante che pur soffrendo ha lottato sino alla fine centrando l’obbiettivo della permanenza nella categoria. Pareggio per 3 – 3 a Castelfranco nell’ultima gara di campionato. La forbice di dodici punti sulla Sanromanese ha fatto retrocedere direttamente quest’ultima e salvato i calcesani. Retrocessione diretta invece per il Tirrenia sconfitto anche nell’ultimo turno dai campioni del Castiglioncello. Annata amara per i litoranei che hanno chiuso con quindici punti. Due vittorie, nove pareggi e diciannove sconfitte per la squadra che retrocede in Seconda Categoria dopo buone annate di Prima.