Calcio. Prima: a La Cella il derby salvezza

Pisa 26 febbraio 2024 –– Giornata significativa in Prima Categoria per le pisane. Il San Giuliano super capolista vince ancora e la notizia non è tanto questa, quanto che la promozione potrebbe essere matematica a breve. La corazzata sangiulianese è davvero all’ultima curva. Allo Stadio Comunale ‘Bui’ battuta 2 – 1 la Torrelaghese. Nella prima frazione, poco dopo la mezzora, Doveri sblocca la gara contro i giallo-viola. Nella ripresa raddoppia Gremigni, ma la Torrelaghese non ci sta ed accorcia con l’attaccante Baroni. Il risultato però non cambia ed il San Giuliano sale a quota sessantaquattro, con ventuno punti di vantaggio sul Selvatelle ad otto gare dalla fine del campionato. Questo il tabellino: San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Veli, Bozzi, Carani, Micheletti (Nacci), Nastasi (Susini), Di Paola, Doveri (Lelli), Bellucci (Pesci). A disposizione Contini, Braccini, Monopoli, Ghelardoni, Balducci. All. Roventini Torrelaghese: Aperti, Chelotti (Gemignani), Pezzini (Zini), Bonuccelli, Salini C., Martinelli, Tartarini (Petrucci), Domenici, Baroni, Galli, Cagnoni (Marsili). A disposizione Navarra, Poletti, Carmazzi, Lucarini. All. Giannini Marcatori: 33’ Doveri, 59’ Gremigni, 69’ Baroni In coda invece La Cella ha battuto il San Frediano nel derby pisano incidendo una classifica che adesso è più incerta che mai. I rossoblù trovano il vantaggio con Bucci, ma prima dell’intervallo La Cella dapprima raggiunge il pareggio su calcio di rigore con Caradonna e poi trova il gol del sorpasso con Lazzeri su azione d’angolo. Un 2 – 1 che porta La Cella di mister Taccori proprio ad punto dal San Frediano di mister Urso. Mettendo da parte il Livorno 9 ultimo ed ormai spacciato (oggi travolto in casa 1 – 4 dal Fornacette) La Cella si trova penultima insieme alla Torrelaghese, ad un punto dal San Frediano ed a due dalla coppia Montenero e Ponsacco che rappresenta la quota salvezza diretta. Insomma, cinque squadre in due punti. Il Calci cade in casa allo Stadio Comunale di Via Tevere contro il Forcoli che si impone 0 – 2, mentre il Tirrenia fa un 'risultatone' imponendo il pareggio alla Pecciolese (1 – 1). Calcesani settimi con ventinove punti, litoranei ottavi con ventotto: entrambe nel limbo tra i play-off ed i play-out.