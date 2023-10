Calcio. Giovanile regionale: Pisa Ovest ed Oltrea, doppia sconfitta. Il derby al Calci

Calcio. Giovanile: Pisa Ovest ed Oltrera, doppia sconfitta. Il derby al Calci. Pisa 17 ottobre 2023 –– Campionati giovanili regionali alla sesta giornata in diverse categorie. Juniores regionali Elite. San Giuliano travolto in casa dal Grassina per 0 – 3. Battuto anche il Fratres Perignano nel recupero sul campo dell’Atletico Piombino (2 – 1). Ince in trasferta il Fornacette che si impone 1 – 2 contro un frastornato Fucecchio. Al comando lo Zenith Prato (quattordici punti) seguito dai fiorentini dell’Affrico (undici). Juniores regionali. Il Pisa Ovest perde in casa 0 – 2 contro i grossetani dell’Invicta Sauro ed è penultimo con quattro punti dopo cinque gare. Perde nuovamente anche la Bellaria Cappuccini sconfitta 2 – 1 a Castiglioncello. San Miniato e Cuoiopelli danno vita ad un derby vibrante terminato 3 – 3: San Miniato secondo alle spalle dello Sporting Cecina, e Cuoiopelli a cinque punti con una vittoria e due pareggi sino a questo momento. Il Romaiano torna sconfitto 2 – 0 dalla trasferta a Castelfiorentino.

Allievi regionali Elite. La matricola Oltrera ancora sconfitta: 2 – 0 ad Altopascio per i padroni di casa del Tau. Due pareggi, tre sconfitte e nessuna vittoria sino a questo momento per i pontederesi, con tre gol all’attivo ed undici al passivo. Domenica arriva lo Scandicci. Allievi regionali. Il Calci dopo lo scoppiettante pareggio 3 – 3 col Venturina, ne registra un altro questa volta sul campo dell’Academy Livorno: doppietta di Giorgio e rete di Tinucci per i calcesani che però scivolano al quinto posto. Il Forcoli batte 3 – 0 il Santa Maria e sale al terzo posto in classifica. Si risolleva il Fornacette che vince 1 – 2 contro il Follonica Gavorrano e lascia la zona retrocessione. La Bellaria Cappuccini non va oltre il pareggio a reti bianche contro l’Invicta Sauro (0 – 0) e rimane penultima con tre punti insieme al Pisa Ovest: Ancora una sconfitta infatti per i ragazzi di Porta a Mare battuti 5 – 0 a Livorno dalla Pro Sorgenti. Nel girone C, il San Giuliano pareggia 3 – 3 contro l’Atletico Castello. Giovanissimi regionali. Il Calci batte il san Giuliano nel derby del Lungomonte Pisano per 1 – 0: decide la sfida una rete di Lattanzi. Calcesani terzi alle spalle del Limite e Capraia e del Fornacette che supera 2 – 1 il Follonica Gavorrano. L’Oltrera incassa lo 0 – 4 interno dal Grosseto e rimane quartultimo. Fabrizio Impeduglia