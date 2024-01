Calcio. Giovanile regionale: Perignano sempre in testa nell'Elite

Pisa 31 gennaio 2024 –– Ultimo turno di gennaio nei campionati giovanili regionali toscani. Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco travolto 6 – 1 in trasferta dai liguri della Fezzanese. Il Cenaia pareggia 1 – 1 a Montevarchi contro i padroni di casa dell’Aquila. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano batte 2 – 0 il Montelupo allo Stadio ‘Matteoli’ e prosegue la sua marcia in testa alla classifica del massimo campionato regionale toscano. Sono trentasei i punti per la squadra di mister Pagliai grande protagonista di una rimonta incredibile: due di vantaggio su Pontassieve e Zenith Prato. Il Fornacette pareggia 2 – 2 in casa contro il Maliseti Seano e rimane terzultimo. Il San Giuliano è penultimo, dopo aver pareggiato 1 – 1 sul campo dell’Arezzo Academy: è il primo punto di mister Grasseschi subentrato a mister Balestri per cercare di salvare la categoria appena conquistata. Juniores regionali. La Bellaria Cappuccini fa ‘manita’ col Sant’Andrea terzultimo, mentre il San Miniato Basso vince il derby espugnando 1 – 2 il campo di un Romaiano ultimo con nove punti e sempre più in difficoltà in classifica. Stessa cosa per la Cuoiopelli penultima con dieci punti e battuta in casa 0 – 1 sia pur dalla capolista Sporting Cecina. Il Pisa Ovest, sconfitto a Livorno dall’Armando Picchi (2 – 1) è adesso quintultimo con diciotto punti: una situazione tutt’altro che rassicurante dopo un buon inizio di stagione. Allievi regionali Elite. L’Oltrera viene superata in casa 0 – 3 dallo Sporting Cecina e rimane a ventidue punti in graduatoria. Allievi regionali. La Bellaria Cappuccini espugna lo Stadio Comunale di Via Tevere a Calci 0 – 1 e spegne le velleità di primato della formazione locale, adesso a meno nove dalla capolista Venturina. Il Forcoli perde 2 – 1 sul campo dell’Invicta Sauro, mentre il Fornacette non riesce a battere l’Audace Isola d’Elba terzultima (1 – 1). Sedicesima sconfitta stagionale per il Pisa Ovest, in casa contro l’Academy Livorno (1 – 2). Nel girone C battuto il San Giuliano a Firenze dai padroni di casa dell’Olimpia (1 – 0). Giovanissimi regionali. Il Fornacette perde all’Isola d’Elba contro l’Audace per 2 – 1 e scivola al terzo posto superato sia dall’Academy Livorno che batte 3 – 2 il Calci in una gara importante, sia da Limite e Capraia che travolge 5 – 1 l’Oltrera. Il San Giuliano prende fiato col 2 – 1 sulla Pro Livorno Sorgenti, mentre il Romaiano non va oltre l’1 – 1 contro la Portuale penultima. Giovanissimi B regionali. San Giuliano in testa grazie alla vittoria 2 – 4 in trasferta contro il Don Bosco Fossone. Con lo stesso risultato esterno il Calci si impone contro il Ponte 2000 (2 – 4). La Pro Livorno Sorgenti travolge con un poker la Bellaria Cappuccini (4 – 0) ed il Monteserra cade a Fucecchio (3 – 0).

Fabrizio Impeduglia