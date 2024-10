Calcio. Giovanile regionale. Pari nel derby d'Elite a Perignano

Pisa 31 ottobre 2024 – Termina in parità il derby della Juniores Regionale Elite tra il Fratres Perignano ed il San Giuliano, le due società che possono vantare la più importante categoria giovanile toscana. Allo Stadio ‘Matteoli’ è pareggio a reti bianche (0 – 0). Fratres Perignano a quota sedici punti e San Giuliano a dodici.

Nella Juniores regionale volano i Mobilieri Ponsacco di mister Pertici che con ventiquattro punti precedono il Castelfiorentino di tre lunghezze: vittoria 1 – 0 sulla Portuale in casa e successo 1 – 4 a Venturina nel turno infrasettimanale giocato mercoledì. Doppia vittoria anche per il Cenaia terzo con quindici punti: prima 1 – 2 sul campo della Nuova Grosseto Barbanella e poi 2 – 1 nel derby contro il Fornacette. E proprio il Fornacette con questa sconfitta è quartultimo in classifica con la quinta sconfitta stagionale. Quattro punti in due gare per il Pisa Ovest che sale a undici punti: sul campo dell’Invicta Sauro si impone 0 – 3. Doppia sconfitta per l’Urbino Taccola: 3 – 1 a Pontedera contro la Bellaria Cappuccini ed 1 – 2 mercoledì contro il San Miniato di Siena. San Miniato basso quartultimo con nove punti insieme al Fornacette.

Negli Allievi regionali Elite l’Oltrera perde sul campo del Tau Altopascio per 3 – 1 e rimane a quota sette in classifica. Nel regionale Forcoli e Fornacette sono al comando: i primi si impongono 0 – 3 sul campo dell’Invicta Sauro, mentre i secondi 2 – 4 su quello del Follonica Gavorrano. Alle loro spalle il Santa Maria con quattordici punti, due in meno. La Bellaria Cappuccini super 3 – 0 la Poggibonsese, mentre il Calci 3 – 1 l’Atletico Piombino. Le ultime quattro sono Follonica Gavorrano, Portuale, Grossero Barbanella e Poggibonsese. Nel girone C San Giuliano sconfitto 3 – 2 a Pietrasanta.

Nei Giovanissimi regionali il Calci perde il derby contro il Pisa Ovest per 2 – 0 e viene scavalcato in testa dal Monteserra che espugna 1 – 2 il campo dell’Oltrera. Dunque i due derby pisani ribaltano la classifica. Il Fornacette riesce a battere la Certaldese 2 – 1 e riprende fiato in classifica lasciando gli ultimi posti dove invece rimane il Romaiano travolto 6 – 0 dalla Poggibonse che lo scavalca in classifica. Il San Giuliano piega 3 – 2 il Lunigiana.