Calcio. Giovanile regionale: la giornata del 4 - 0

Pisa 29 gennaio 2025 – Nei campionati regionali è stata la giornata del 4 – 0. Con questo risultato il Fornacette è stato travolto dal Fucecchio ed ha perso la vetta, il Fratres Perignano ha battuto la Lampo Meridien, il Calci il Barbanella, e il San Giuliano e l’Oltrera sono state sconfitte a Forte dei Marmi rispettivamente nella Juniores e negli Allievi Elite.

Nel massimo campionato giovanile regionale, la Juniores Elite, il Fratres Perignano supera 4 – 0 la Lampo Meridien e consolida il quarto posto con trentaquattro punti. Un poker meritato e convincente firmato dalla doppietta di Ferrari e dalle reti di Carrai e Venturin. Perde invece 4 – 0 il San Giuliano, travolto in trasferta a Forte dei Marmi. Nel regionale Mobilieri Ponsacco sempre più primo col 2 – 0 rifilato al San Miniato. Impresa della Bellaria Cappuccini che espugna 1 – 3 il campo della Portuale seconda, mentre il Fornacette raggranella un bel punto in trasferta a Castelfiorentino (2 – 2). Il San Miniato Basso supera 2 – 1 il Certaldo ed aggancia al quarto posto il Cenaia sconfitto in casa 1 – 2 dall’Audace Isola d’Elba. L’Urbino Taccola pareggia contro l’Invicta Sauro (1 – 1) mentre il Pisa Ovest cade di misura 1 – 0 sul campo del Valentino Mazzola e vede sempre ridotte le speranze salvezza.

Negli Allievi Elite l’Oltrera travolto 4 – 0 a Forte dei Marmi: sesto posto comunque per i pontederesi. Nel regionale il Fornacette perde la vetta superato per 4 – 0 dal Fucecchio nuova squadra capolista del girone: troppo forti i bianconeri di casa per un Fornacette che cullava sogni di gloria. Bellaria Cappuccini e Forcoli pareggiano a reti bianche nel derby giocato a Pontedera (0 – 0). Il Calci liquida 4 – 0 il Grosseto Barbanella. Nel girone C il San Giuliano prende un po’ di fiato grazie alla vittoria sul campo del Viaccia (1 – 2) e per ora scaccia gli incubi retrocessione dopo un periodo nero. Nella fascia B Calci vince a Forte dei Marmi, mentre gli Ospedalieri fermano il Camaiore. San Giuliano vince all’Elba (1 – 2) mentre l’Oltrera pareggia a Livorno contro la Pro Sorgenti (1 – 1).

Nei Giovanissimi regionali San Giuliano battuto in casa dall’Atletico Lucca (0 – 1). Il Calci espugna l’Isola d’Elba 0 – 6 e si porta a meno due dalla capolista Pro Livorno Sorgenti fermata sul pareggio a Grosseto. Ci crede anche il Monteserra vittorioso 1 – 3 sul campo dell’Atletico Maremma. Fornacette perde in casa contro il Venturina (1 – 2) mentre l’Oltrera batte di misura il Romaiano (1 – 0). Pisa Ovest sconfitto a Monteriggioni. Nella fascia B vincono tutte le pisane: Monteserra sulla Valle di Ottavo (4 – 2), Oltrera sul Rosignano (3 – 0), San Giuliano sul San Marco Avenza (3 – 0), e Zambra sul Montecatini (7 – 0).