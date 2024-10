Calcio. Giovanile regionale. Fratres Perignano vince ad Arezzo

Pisa 24 ottobre 2024 - Ancora una vittoria per il Fratres Perignano nella Juniores Regionale Elite. Nella lunga trasferta di Arezzo la squadra di mister Lucarelli si impone 1 – 2 grazie alle reti di Hoxha in apertura e di Ferretti nel finale e conquista altri tre punti nel massimo campionato giovanile regionale toscano. Rossoblù al secondo posto con quindici punti in sette gare, a meno quattro dalla capolista Sestese. Allo Stadio ‘Matteoli’ sabato arriva il San Giuliano per il derby pisano. Proprio il San Giuliano è stato sconfitto in casa sabato scorso dal Fucecchio che si è imposto per 1 – 2. Sangiulianesi che sono rimasti dunque a quota undici punti. Nel regionale i Mobilieri Ponsacco espugnano 0 - 6 Castiglioncello e tengono il passo della corazzata Castelfiorentino. Il Cenaia di mister Lombardi supera la Bellaria Cappuccini nel derby (3 - 2). L'altro derby ad Uliveto se lo aggiudicano i padroni di casa dell'Urbino Taccola contro il Pisa Ovest (2 - 0). Fornacette quartultimo, gara rinviata a Venturina.

Negli Allievi regionali Elite l’Oltrera ha battuto 1 – 0 la Lastrigiana e si è portata a sette punti, un buon bottino dopo cinque gare. Nel regionale bene il Forcoli (1 – 0 al Follonica Gavorrano) ed il Fornacette che travolge 4 – 1 il Calci nel derby. Calcesani quintultimi, insieme alla Bellaria cappuccini che ha fermato sullo 0 – 0 a reti bianche il Grosseto in Maremma. Il San Giulano piega 2 – 1 la Fortis Juventus.

Nei Giovanissimi regionali quinta vittoria consecutiva per il Calci che batte 2 – 0 il Fornacette e comanda la classifica da solo con quindici punti dopo cinque turni di campionato. Il Monteserra infatti non tiene il passo pareggiando a reti bianche in casa il derby contro il Pisa Ovest (0 – 0), adesso quarto. Fornacette quintultimo, insieme al Romaiano travolto in casa 0 – 3 dal Grosseto. L’Oltrera ne incassa quattro a Certaldo (4 – 2) e rimane a quota sei punti. Sconfitto anche il San Giuliano sul campo del Prato (1 – 0). Metà classifica per i sangiulianesi sconfitti dalla capolista.