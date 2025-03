Calcio. Giovanile: pisane in lotta nei Giovanissimi

Pisa 19 marzo 2025 – Campionati regionali agli sgoccioli e gare combattute e tirate. Nella Juniores Regionale Elite il San Giuliano cade in casa 0 – 1 contro il Pontassieve ed ora affronterà le prossime ed ultime tre gare con qualche brivido. Rinviata invece la gara del Fratres Perignano contro i fiorentini dell’Affrico: in campo mercoledì prossimo con i rossoblù al quinto posto in classifica. Nella Juniores Regionale l’Urbino Taccola perde 5 – 2 sul campo del Castelfiorentino, mentre la Bellaria cappuccini liquida 2 – 0 la Nuova Grosseto Barbanella ultima. Ulivetesi quattordicesimi, pontederesi sesti protagonisti di una stagione positiva. Mobilieri Ponsacco sempre in testa nonostante il rinvio del derby contro il Cenaia. Negli Allievi Regionali Elite l’Oltrera perde 3 – 1 sul campo dell’Aquila Montevarchi e condivide l’ottavo posto con la Sestese. La retrocessione è ufficiale per Forte dei Marmi e Prato Social, prossima per l’Atletico Lucca. Negli Allievi Regionali domina il Fucecchio nel girone B. Il Forcoli vince il derby a Fornacette 0 – 2, mentre la Bellaria cappuccini vince quello a Calci con lo stesso risultato di 0 – 2. Il Forcoli scavalca il Fornacette mentre la Bellaria cappuccini si porta ad un solo punto dal Calci: due vittorie pesanti. Nel girone C il San Giuliano supera 5 – 1 la Lunigiana e chiude definitivamente il discorso salvezza. Calci in testa nei Giovanissimi Regionali girone C. La squadra di mister Mariannini pareggia 2 – 2 a Livorno sul campo della Pro Sorgenti e comanda con cinquantotto punti, lasciando a cinquantasei i padroni di casa ora quarti. Ma il Monteserra secondo dovrà recuperare contro l’Audace Isola d’Elba ultima e già retrocessa. Il Grosseto secondo non roesce a battere il Fornacette (1 – 1), mentre il Pisa Ovest torna con un pareggio dalla trasferta sul campo dell’Atletico Maremma (1 – 1). L’Oltrera batte la Poggibonsese (2 – 1), mentre il Romaiano dovrà recuperare in casa col Venturina. Nel girone A il San Giuliano vince a Prato contro lo Zenith (0 – 2) e conquista la quinta piazza.