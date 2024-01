Calcio. Giovanile: Perignano rimonta inarrestabile nell’Elite

Pisa 10 gennaio 2024 –– Campionati giovanili regionali alla prima gara del 2024 in questo weekend. Juniores Nazionale. Ferme le pisane in attesa di riprendere sabato. Mobilieri Ponsacco attesi a Livorno, mentre il Cenaia ospita la Sangiovannese.

Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano grande protagonista nella massima categoria regionale. Il 3 – 1 contro la Sestese porta la squadra di mister Pagliai al secondo posto in classifica a due punti dalla capolista Pontassieve. Rossoblù protagonista finora di serie positiva davvero entusiasmante. Zona retrocessione per le altre due pisane: il Fornacette che pareggia a Montelupo Fiorentino 1 – 1 (diciannove punti) e soprattutto il San Giuliano penultimo con sedici punti dopo la sconfitta interna subita contro lo Zenith Prato (0 – 2). Juniores regionali. Fermo il girone di Bellaria Cappuccini, San Miniato Basso, Cuoiopelli, Pisa Ovest e Romaiano.

Allievi regionali Elite. L’Oltrera con mister Ristori in panchina al posto di mister Formigli espugna 2 – 4 il campo del Capezzano Pianore. Risultato davvero pesante: dopo cinque minuti i pontederesi vincevano 0 – 3. Allievi regionali. Sei le pisane in campo. Venturina capolista nel girone B con quarantadue punti dopo il 3 – 0 rifilato al Forcoli. Al secondo posto il Calci che pareggia 1 – 1 contro Limite Capraia. La Bellaria Cappuccini fa ‘manita’ contro il Castelfiorentino: 5 – 0. Pontederesi che agganciano il Fornacette sconfitto per la nona volta in questa stagione: 3 – 1 sul campo dell’Invicta Sauro. Impresa Pisa Ovest che ferma il Santa Maria sull’1 – 1: cambia poco però dato che la squadra è sempre ultima a meno dodici dalla salvezza. Nel girone C il San Giuliano perde 2 – 1 a Prato contro lo Zenith e galleggia a metà classifica.

Giovanissimi regionali. Fermo il girone di Fornacette, Calci, Oltrera, Romaiano, San Giuliano.