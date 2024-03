Calcio. Giovanile: Perignano in testa, Romaiano crede nella salvezza

Pisa 27 febbraio 2024 – Ultima gara di febbraio nei campionati giovanili regionali toscani con tante conferme ai vertici. Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco e Cenaia hanno osservato il turno di riposo. Sabato prossimo i primi saranno a Ghivizzano mentre i secondi in casa contro il Seravezza. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano pareggia 1 – 1 allo Stadio ‘Matteoli’ contro l’Affrico e mantiene la testa della classifica a sette giornate dalla fine visto che anche l’inseguitrice Pontassieve non va oltre il pareggio nel posticipo contro il Firenze Ovest (1 – 1). Il San Giuliano rimane penultimo con ventidue punti, ma si rianima vincendo 0 – 1 a Montelupo Fiorentino portandosi a due soli punti dalla salvezza: protagonista il portiere Contini. Il Fornacette perde in casa contro la Lastrigiana (0 – 1) e si inguaia in classifica in vista della trasferta sul campo della Sestese. Insomma un finale di campionato intenso, sia in cima che in coda. Juniores regionali. Il San Miniato cade all’Isola d’Elba contro l’Audace (3 – 1), mentre termina in parità il derby tra la Bellaria Cappucini ed il Pisa Ovest (1 – 1) entrambe a metà classifica con ventotto punti. Al gol ospite di Tavani risponde Meini. Romaiano e Cuoiopelli penultime con sedici punti: Romaiano che liquida 2 – 0 l’Armando Picchi e Cuoiopelli che perde in casa 0 – 1 contro il Castelfiorentino. Le speranze per entrambe sono ancora vive. Allievi regionali Elite. L’Oltrera pareggia 2 – 2 in casa contro l’Atletico Lucca. Per ora il margine di più sei sulla retrocessione è rassicurante per il mantenimento della categoria. Allievi regionali. Il Calci stravince il derby imponendosi 0 – 4 sul campo del Pisa Ovest ultimo in classifica. Calsesani terzi, Forcoli settimo ma battuto 4 – 2 a Fornacette. La Bellaria cappuccini cade sul campo del Santa Maria (1 – 0). In coda le ultime sono praticamente già spacciate e non hanno speranze di mantenere la categoria. Nel girone C il San Giuliano si impone 1 – 3 a Montecatini contro la formazione locale. Giovanissimi regionali. Il Fornacette travolge in trasferta il Romaiano per 1 – 5 e rimane terzo in graduatoria. Il Calci è quarto: 1 – 0 all’Invicta Sauro. L’Oltrera perdfe 2 – 1 sul campo della capolista Academy Livorno, mentre il San Giuliano supera 3 – 1 la Portuale. Giovanissimi B regionali. San Giuliano vince 2 – 3 sul campo del Ponte 2000 e Calci piega Pietrsanata 3 – 1. La Bellaria Cappuccini è travolta 4 – 1 a Cecina dallo Sporting, mentre il Monteserra pareggia a reti bianche in casa del Don Bosco Fossone.