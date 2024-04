Calcio. Giovanile: Perignano beffato, Fornacette retrocede e perde l'Elite

Pisa 30 aprile 2024 – Finali rocamboleschi per le pisane impegnate nelle ultime battute dei campionati regionali. Juniores Nazionale. Nell’ultimo turno di campionato entrambe sconfitte le pisane che perdono i campionati nazionali a causa della retrocessione delle rispettive prime squadre dalla serie D nazionale all’Eccellenza toscana: i Mobileri Ponsacco cadono in casa 1 – 2 contro i campioni del Tau Altopascio, mentre il Cenaia perde 2 – 0 a Pontedera. Cenaia che chiude ottavo, Mobilieri noni, un punto sotto. Juniores regionali Elite. Derby letale al ‘Masoni’ di Fornacette. Il Fratres Perignano, in testa al campionato per gran parte della stagione, perde 4 – 0 e si vede superare nel finale dalla Lastrigiana che diventa campione regionale 2023/24. Delusione per mister Pagliai nonostante la consapevolezza di aver fatto una grande annata con una squadra giovanissima, ma peggio finisce al Fornacette del subentrato mister Balluchi che retrocede dopo una sola stagione e perde l’Elite, la più importante categoria toscana. Soddisfazione invece per il San Giuliano che espugna Fucecchio 0 – 3 e conquista una salvezza che sembrava problematica: la prossima stagione, insieme al Fratres Perignano, rappresenterà ancora la nostra provincia nell’Elite regionale. Forte dei Marmi, Cecina, Floria e Bibbiena prenderanno il posto delle retrocesse Fornacette, Montelupo, Grassina e San Marco Avenza. Allievi regionali Elite. L’Oltrera perde 4 – 1 in trasferta a Forte dei Marmi ma conquista matematicamente la salvezza e mantiene la categoria. Allievi regionali. Nel girone B oltre al Pisa Ovest già retrocesso, per l’ultimo posto tremano Bellaria Cappuccini e Pro Livorno Sorgenti: i pontederesi sono in vantaggio di due punti e domenica giocheranno sul campo del Castelfiorentino già retrocesso. Fodamentale per la Bellaria cappuccini la vittoria in casa nel derby contro il Forcoli: 1 – 0. Riesce a salvarsi il Fornacette che vince 2 – 4 a Livorno contro la Portuale: scampato pericolo per la società di Calcinaia. Calci – Audace Isola d’Elba non è stata disputata, mentre il Pisa Ovest ha pareggiato 1 – 1 contro il Castelfiorentino. Un campionato vinto dal Venturina che nello scontro diretto ha travolto il Grosseto per 3 – 0. Nel girone C il San Giuliano vince con un rocambolesco 4 – 5 sul campo della Fortis Juventus e domenica chiuderà la stagione in casa contro lo Zenith Prato. Pisane retrocesse che hanno perso la categoria regionale: Fornacette (Juniores Regionale Elite), Romaiano e Cuoiopelli (Juniores), Pisa Ovest (Allievi).