Calcio. Giovanile: pari d'Elite nel derby pisano

Pisa 18 febbraio 2025 – Rush finale intenso nei campionati regionali con tante pisane in lotta per i rispettivi obbiettivi.

Nella Juniores Regionale Elite il derby pisano di alto livello tra San Giuliano e Fratres Perignano si è concluso a reti bianche (0 – 0), in una gara molto combattuta tra le due compagini. Fratres Perignano quinto, San Giuliano nono nel massimo campionato regionale giovanile. Nel regionale Mobilieri Ponsacco sempre più vicini alla meta: tremendo 7 – 1 interno rifilato al Castiglioncello. La Bellaria Cappuccini si aggiudica il derby contro il Cenaia per 2 – 0, mentre il Fornacette conquista tre punti preziosi riuscendo a battere il Venturina di misura (1 – 0). Il San Miniato Basso conquista un punto sul campo del San Miniato di Siena pareggiando a reti bianche (0 – 0) e con lo stesso risultato finisce il derby tra il Pisa Ovest e l’Urbino Taccola. Se per gli ulivetesi è un punto da nono posto, per i locali purtroppo serve a poco col penultimo posto con diciassette punti in graduatoria.

Negli Allievi regionali Elite Oltrera battuto in casa 0 – 2 dalla capolista Tau Calcio Altopascio. Nel regionale il Calci torna sconfitto da Piombino (2 – 0) mentre il Fornacette riesce a piegare il Follonica Gavorrano (1 – 0). Successo del Forcoli sull’Invicta Sauro (2 – 1), mentre la Bellaria Cappuccini fa 2 – 2 a Poggibonsi in rimonta. Nel girone C San Giuliano battuto in casa al ‘Bui’ dal Pietrasanta (0 – 1).

Nei Giovanissimi regionali resiste al comando la Pro Livorno Sorgenti che cala il poker sul Monteriggioni (4 – 0). Alle sue spalle, ad un solo punto il Monteserra, ed a due punti il Calci. I Monteserra piega 2 – 0 l’Oltrera, mentre il Calci vince il derby contro il Pisa Ovest (1 – 0). Perde ancora il Fornacette, questa volta 1 – 0 a Certaldo, ma sono sei i punti di vantaggio sulla retrocessione. Romaiano battuto in casa dalla Poggibonsese (3 – 4): penultimo posto e speranze di mantenere la categoria ormai nulle. Nel prossimo turno il Fornacette proprio contro il Romaiano ha la possibilità di fare tre punti, il Calci protagonista nella lunga trasferta di Monteriggioni, ed il Monteserra nell’altrettamto lunga trasferta sul campo del Valentino Mazzola. In casa Pisa Ovest ed Oltrera: i primi attendono il Venturina, mentre i secondi ospitano la Colligiana in una gara da non sbagliare per non rischiare.