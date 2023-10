Calcio. Giovanile: Oltrera, luci ed ombre nei regionali

Calcio. Giovanile: Oltrera, luci e ombre nei regionali Pisa 11 ottobre 2023 –– Campionati giovanili regionali alla quinta giornata in diverse categorie. Juniores regionali Elite. San Giuliano e Fornacette hanno sette punti, il Fratres Perignano sei. Il San Giuliano espugna 0 – 2 Pontassieve e prende tre punti importanti, mentre il Fornacette fa 2 – 2 nel finale con l’Affrico. Nel posticipo Perignano sconfitto in casa di misura 1 – 2 dalla Lastrigiana che si porta a dieci punti, uno in meno della capolista Zenith Prato. Juniores regionali. Il Pisa Ovest vince la sua prima gara stagionale sul campo dell’Atletico Maremma (0 – 2) ed agguanta il terzultimo posto. Perde anche la Bellaria Cappuccini sconfitta in casa dall’Audace Isola d’Elba per 1 – 2. Con lo stesso risultato il San Miniato vince a Livorno contro l’Armando Picchi. Il Romaiano non va oltre lo 0 – 0 interno contro il Castiglioncello, mentre la Cuoiopelli supera 2 – 1 il fanalino di coda Sant’Andrea, unica squadra ancora ferma a zero punti in classifica dopo quattro giornate di campionato. La capolista è il Cecina a punteggio pieno. Allievi regionali Elite. La matricola Oltrera travolta in casa 1 – 5 dall’Affrico. Due sconfitte e due pareggi sinora per i pontederesi penultimi con due punti all’attivo. Allievi regionali. Terza sconfitta per il Fornacette, travolto dal Limite e Capraia in casa per 1 - 5. Il Calci pareggia 3 – 3 col Venturina ed la prima pisana in classifica con il suo terzo posto alle spalle delle corazzate Grosseto e Fucecchio. Forcoli quinto grazie al successo per 1 – 4 sul campo del Livorno 9. Il Pisa Ovest ancora sconfitto, questa volta in casa: i tre punti vanno all’Audace Isola d’Elba che vince 1 – 2. E conquista i suoi primi tre punti della stagione. La Bellaria Cappuccini non va oltre l’1 – 1 sul campo della Portuale e si ritrova terzultima con due punti. Nel girone C, il San Giuliano cade 2 – 1 a Pietrasanta. Giovanissimi regionali. Il Calci piega senza troppi problemi il Romaiano in trasferta: 2 – 6 il risultato e terzo posto per i calcesani alle spalle di Limite e Capraia e Fornacette che hanno collezionato finora quattro vittorie in altrettante gare. Quest’ultima vince 2 – 3 allo Stadio ‘Bui’ il derby contro il San Giuliano. L’Oltrera lascia l’ultimo posto grazie al successo 0 – 2 all’Isola d’Elba che rimane fanalino di coda a zero punti dopo quattro gare. Fabrizio Impeduglia