Calcio. Giovanile: Monteserra e Pisa Ovest al comando

Pisa 27 febbraio 2024 – Risultati eclatanti nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini vince 0 – 2 a Ponsacco e con il suo quarto posto è la migliore pisana. Il San Frediano perde 0 – 1 in casa contro il Barga penultimo. Poker del Forcoli che vince 4 – 0 contro il Polo Lucchese. La Pecciolese ha riposato mentre il Castelfranco ha conquistato un bel pareggio contro la forte squadra ospite della Valle di Ottavo. Nella categoria Allievi il Perignano vince 0 – 3 sul campo del Polo Lucchese ed accorcia sulle prime. Migliarino Vecchiano sconfitto 1 – 3 in casa dal real Academy Lucca, Santa Maria a Monte pareggia a Montecarlo (1 – 1). Nella categoria Giovanissimi B di Merito il Fornacette batte 3 –0 il Porta a Lucca, mentre il Madonna dell’Acqua espugna Pisa Ovest 2 – 3. Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi il Monteserra vince 0 – 18 sul campo della Virtus Livorno e comanda la classifica. Vincono Atletico Etruria (2 – 1 al Vada), Colline Pisane (1 – 0 all’Atletico Academy Livorno), Perignano (4 – 1 al Santacroce) e Forcoli (0 – 4 a Livorno contro l’Orlando). I campionati pisani. Nella Juniores l’Urbino Taccola è uno schiacciasassi e batte anche il Crespina quinto in classifica per 3 – 1. Il Calci pareggia sul terreno dei Colli Marittimi e scivola adesso a meno otto, mentre il saline fa ‘manita’ al San Prospero (5 – 0). La Freccia Azzurra travolge 6 – 2 il Santacroce ultimo. Negli Allievi, il Romaiano gioca a tennis col San Prospero (6 – 1) e tocca i cinquantatre punti dopo ventuno gare. Atletico Piombino e Colline Pisane si annullano nello scontro diretto (3 – 3). Allievi B Nel Merito il Calci vince 2 – 3 a San Giuliano e balza al comando scavalcando il Fornacette fermato in casa dalla Bellaria Cappuccini (1 – 1). Colline Pisane e Forcoli si annullano pareggiando a reti bianche. Nel girone B domina da solo il Perignano che vince 1 – 3 a Collesalvetti contro l’Atletico Etruria. Solo l’Oltrera prova a stargli dietro (0 – 6 a Santa Maria a Monte). Il San Prospero piega il Galleno 1 – 0. Nei Giovanissimi il Pisa Ovest supera 2 – 1 il Santa Maria a Monte e tiene a distanza la Bellaria Cappuccini che espugna Oratoio (1 – 3 contro la Scintilla). Giovanissimi B. Nel girone di Merito il Forcoli è primo con diciotto punti dopo aver battuto l’Oltrera a Pontedera (1 – 2). Non molla il Perignano che liquida 2 – 0 l’Atletico Cascina. L’Atletico Etruria cade a San Frediano.