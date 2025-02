Calcio. Giovanile: Monteserra e Calci all'assalto

Pisa 25 febbraio 2025 – Nella Juniores Regionale Elite, Fratres Perignano a valanga sull’Atletico Piombino. La squadra di mister Lucarelli si impone 5 – 0 e mantiene la quinta piazza Coppa Toscana. Bel successo anche del San Giuliano di mister Nuti che espugna Bibbiena per 1 – 5 con la tripletta di Papini, capocannoniere del campionato. Nel regionale i Mobilieri Ponsacco sono vicini alla vittoria del campionato: lo 0 – 2 ottenuto a Livorno sul campo della Portuale fa salire la squadra a sessantuno punti, tredici in più rispetto alla seconda Castelfiorentino. La qualificazione all’Elite è sempre più vicina. Il San Miniato Basso è quarto dopo aver battuto 1 – 0 il Fornacette che rimane a trenta punti. Il Cenaia di mister Lombardi cala la ‘manita’ e piega 5 – 0 il fanalino di coda Grosseto Barbanella tenendo la settima piazza. Un punto in più per la Bellaria Cappuccini che vince il derby espugnando 1 – 2 il campo dell’Urbino Taccola. Pisa Ovest penultimo, sconfitto 3 – 0 in trasferta a Venturina. Nel prossimo turno in programma il derby Cenaia – Fornacette.

Negli Allievi Regionali Elite arriva la nona sconfitta per l’Oltrera, battuta 2 – 0 a Capezzano. Nono posto in coabitazione col Seravezza per i pontederesi. Nel regionale il Fucecchio supera 6 – 0 l’Atletico Piombino e prende il largo. Santa Maria e Forcoli si annullano a vicenda pareggiando 1 – 1 mentre il Fornacette perde il derby sul campo della Bellaria Cappuccini (2 – 1). Il Calci batte 3 – 2 l’Academy Livorno e sale al sesto posto in classifica. Nel girone C il San Giuliano perde la sua dodicesima gara stagionale a Prato: lo Zenith si impone 3 – 1.

Nei Giovanissimi Regionali le pisane sorpassano la Pro Livorno Sorgenti che, battuta dalla Poggibonsese, perde il primato in classifica. Ora il Monteserra è primo con la vittoria sul campo del valentino Mazzola (0 – 2) ed il Calci è secondo con il successo a Monteriggioni (0 – 3). Clamoroso pareggio del Fornacette che non riesce a battere il Romaiano (0 – 0), mentre il Pisa Ovest piega 2 – 1 il Venturina ed è settimo. Vince anche l’Oltrera che supera 2 – 0 la Colligiana. nel prossimo turno in programma Calci – Venturina e Monteserra – Grosseto: gare importanti per le due pisane. Nel girone A il San Giuliano pareggia 2 – 2 contro il Barberino.