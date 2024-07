Calcio. Giovanile: la Riforma dell'Under 16

Pisa 22 luglio 2024 – La scorsa settimana il Comitato Regionale Toscana della Federazione ha illustrato la Riforma del campionato Under 16 Allievi fascia in questa stagione 2024/25. Alla luce della riforma sullo status dei campionati attuata dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc con la trasformazione dei tornei fascia B (Under 14 e Under 16) in campionati, si è deciso di avviare un percorso di ristrutturazione dei campionati giovanili per realizzare, nel corso dei prossimi anni, una filiera completa che dia continuità qualitativa al processo formativo dei giovani calciatori a cui l’attività di settore giovanile deve necessariamente tendere. Tale operazione produrrà ulteriori benefici in termini di semplificazione interpretativa a livello di giustizia sportiva e di interesse e stimoli per i ragazzi nel proseguimento dell’attività sportiva. Nella stagione sportiva 2024/2025 verrà confermata la formula a livello regionale di un girone di merito composto da sedici squadre, mentre a livello provinciale il campionato sarà articolato in tre momenti, in analogia a quanto avvenuto in via sperimentale nella scorsa stagione sportiva con il campionato Under 14 Giovanissimi Fascia B.

L’articolazione del Campionato prevede una fase autunnale da settembre a dicembre a cui parteciperanno tutte le squadre a livello provinciale. L’organizzazione sarà demandata alle Delegazioni Provinciali con la formazione di gironi vicinori, incrementando maggiormente l’interprovincialità, al fine di aumentare la giusta competitività e stimolare il confronto. Saranno formati gironi composti da un numero congruo di squadre, prevedendo solo gare di andata. Al termine si passerà alla fase primaverile suddivisa in fase regionale per quelle squadre classificate nelle prime posizioni di ciascun girone (numero squadre da stabilire in base al numero di gironi organizzati) e fasi interprovinciali con l’organizzazione di “Gironi di Merito” e “Gironi Intermedi”. Infine ci sarà la fase finale con lo svolgimento delle finali della fase regionale e i Trofei “Cerbai” e “Primavera” riservati rispettivamente alle vincenti dei Gironi di Merito e dei Gironi Intermedi. Sono circa venti le società pisane impegnate nella categoria in attesa delle iscrizioni ufficiali. Nessuna ha diritto a partecipare al girone regionale di merito.