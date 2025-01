Calcio. Giovanile. Fratres Perignano e San Giuliano d'Elite

Pisa 14 gennaio 2025 – Fratres Perignano e San Giuliano protagoniste nel massimo campionato regionale giovanile. Nella Juniores regionale Elite vincono entrambe: il Fratres Perignano travolge 3 – 0 i fiorentini della Floriagafir e sale al quarto posto in classifica, mentre il San Giuliano ipoteca la salvezza espugnando il campo dell’Arezzo Academy per 1 – 2. Sono venticinque i punti per i sangiulianesi. Nel regionale i Mobilieri Ponsacco battono 1 – 0 il Pisa Ovest ed allungano a più sette in classifica rispetto alla Portuale di Livorno seconda. Due imprese pisane: quinto il Cenaia di mister Lombardi che espugna Venturina 0 – 1 con una rete di Pelletti, e sesto posto per la Bellaria Cappuccini capace di vincere 2 – 3 sul difficile campo del Castelfiorentino terzo al pari del Venturina. Il Fornacette vince a San Miniato, mentre l’Urbino Taccola pareggia 1 – 1 in casa contro l’Audace Isola d’Elba. San Miniato Basso piega 2 – 0 l’Invicta Sauro.

Negli Allievi Regionali Elite grande risultato dell’Oltrera che espugna 1 – 2 in rimonta il campo dei fiorentini dell’Affrico quarti in classifica. La squadra di mister Ansaldi è sesta insieme allo Sporting Cecina. Nel regionali il Fornacette vince 1 – 5 sul campo dell’Atletico Piombino, mentre la bellaria Cappuccini cala il poker contro l’Invicta Sauro (4 – 0). Cade in casa il Calci battuto al Comunale di Via Tevere dal Grosseto per 1 – 2. Il Forcoli espugna il campo della Portuale Livorno per 0 – 1 ed in classifica coabita con Fucecchio e Santa Maria. Nel girone C ancora sconfitto il San Giuliano, travolto 1 – 4 in casa dall’Academy Porcari. Si tratta della nona sconfitta stagionale per i sangiulianesi in lotta per non retrocedere.

Nei Giovanissimi regionali il San Giuliano gioca domani sul campo della capolista Academy Porcari. Il Romaiano riesce a fare un punto sul campo della Colligiana pareggiando 3 – 3. Il Fornacette piega il Valentino Mazzola per 2 – 1 e con lo stesso risultato il Calci perde a Grosseto (2 – 1) scivolando a meno quattro dalla capolista Pro Livorno Sorgenti. Il Monteserra batte il Monteriggioni 1 – 0 ed è quarto. L’Oltrera ferma sullo 0 – 0 la capolista Pro Livorno Sorgenti, mentre il Pisa Ovest con lo stesso risultato torna da Poggibonsi.