Calcio. Giovanile: Fratres Perignano campione nei Giovanissimi

Pisa, 23 aprile 2025 – La giornata dei campionati pre-pasquale ha emesso alcuni verdetti nelle categorie giovanili toscane. Fermi i campionati regionali Juniores, Allievi e Giovanissimi per il Torneo delle Regioni riservato alle rappresentative che si è svolto in Sicilia. Negli Allievi B regionali il Calci ha vinto il girone (2 – 4 al Romagnano) ed ha preceduto l’Oltrera (7 – 0 al Borgo a Buggiano) che spareggerà col Grosseto. Le altre semifinaliste sono Virtus Rifredi e Lastrigiana. Nei Giovanissimi B regionali si sfideranno Tau Altopascio Pro Soccer Lab, Sestese e Cattolica Virtus. Nei Giovanissimi girone A il Fratres Perignano è campione provinciale pisano 2024/25. La squadra rossoblù porta per la prima volta a casa nella sua storia un titolo regionale: la squadra di mister Stefano Bani battendo 11 – 0 Il Romito allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ ha conquistato la sua ventitreesima vittoria stagionale su ventiquattro gare, centodieci gol segnati e solo tre subiti, ad oggi sessantanove punti con ancora due gare da giocare. Grande festa in casa rossoblù per una vittoria storica. Al secondo posto la Bellaria Cappuccini. Nel girone B comanda sempre il Forcoli che espugna Bientina 0 – 7, alle sue spalle l’Atletico Etruria che ha riposato. Il campionato è ancora aperto in questo rush finale tra le due compagini in lotta dall’inizio della stagione partita dopo partita.