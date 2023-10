Calcio. Giovanile: Calci inarrestabile con Juniores, Under 16 e Under 14

Pisa 24 ottobre 2023 –– Qualche sorpresa nei campionati provinciali, alcuni giunti alla quinta giornata. Juniores provinciali. Nel girone lucchese nessuna pisana fra le prime. La Pecciolese è quarta con il poker rifilato al polo Lucchese (4 – 0). Il Ponte delle Origini vince il derby pisano a Latignano contro il San Frediano imponendosi per 0 – 3. Bella vittoria del Forcoli sulla vallde di Ottavo: è 5 – 2 per i locali che colgono il loro primo successo stagionale. Il Ponsacco invece ha riposato. Sempre a quota zero punti, oltre al San Frediano anche Polo Lucchese e Barga. Nel girone pisano, quinta vittoria consecutiva per il Calci al comando da solo a punteggio pieno con quindici punti in cinque gare. Questo grazie alla vittoria esterna ottenuta al ‘Bachi’ di Pontedera contro la Stella Azzurra. Alle spalle del Calci il Saline che con la doppietta di Martinez batte il Casciana Terme (2 – 1). Il Santa Maria a Monte batte il Sextum Bientina 1 – 0 e lo lascia ultimo con un punto, mentre l’Atletico riesce a piegare il Crespina (2 – 0). I Colli Marittimi travolgono il Santacroce 6 – 1, mentre la Geotermica fa punti all’Abetone contro la Freccia Azzurra (1 – 2). Termina 1 – 1 tra Il Romito ed il San Prospero, due squadre da metà classifica. Stesso risultato tra l’Urbino Taccola ed il Migliarino Vecchiano partite non tanto bene rispetto alle attese della vigilia.

Allievi. Nel girone lucchese terza vittoria consecutiva per il Migliarino Vecchiano che supera 2 – 1 il Santa Maria a Monte. A punteggio pieno anche Montecarlo, Pistoia Nord e Perignano: quest’ultimo vince 0 – 6 il derby a Ponsacco. Terza sconfitta consecutiva per l’Atletico Cascina battuto dai Grifoni Soccer ed ultimo a zero. Nel girone pisano, in testa con quindici punti, frutto di cinque vittorie in altrettante gare, solo il Romaiano con ventidue reti segnate e solo tre subite: bella vittoria interna per 4 – 1 ai danni dell’Atletico Etruria. Il Monteserra (4 – 1 al Collevica) e le Colline Pisane (3 – 0 al San Prospero) provano a stare dietro alla capolista. Allievi B Nel girone A, Colline Pisane a punteggio pieno dopo il successo 1 – 0 sui Colli Marittimi. Il Perignano batte 2 – 0 l’Oltrera, mentre la Pecciolese fa la festa alla Bellaria Cappuccini (0 – 1). Nel girone B San Giuliano e Calci in testa dopo il pareggio nel derby per 1 – 1. Dieci punti per entrambe. Nessun pareggio tranne questo tra le prime della classe: vincono Galleno, Porta a Lucca, San Frediano, Santa Croce e Migliarino Vecchiano.

Giovanissimi. Nel girone pisano Bellaria Cappuccini (3 – 0 al Bientina) e Pisa Ovest (4 – 1 alla Pecciolese) al comando. Terzi i Mobilieri Ponsacco che si fanno fermare sul 4 – 4 dagli Ospedalieri. Nel girone livornese in testa il Monteserra (3 – 0 al Livorno 9) ed i Colli Marittimi (14 – 0 al San Vincenzo). Atletico Livorno Academy terzo (3 – 0 alla Virtus Livorno). Giovanissimi B. Il Calci al comando (0 – 13 sul campo del Casciana Terme), seguito dal Perignano che pareggia 0 – 0 contro l’Atletico Etruria). Nel girone lucchese Pisa Ovest al terzo posto dietro le due corazzate Pietrasanta e Capezzano Pianore. Pisani che vincono 0 – 2 sul campo del Massarosa. La Freccia Azzurra viene travolta 8 – 1 a Capezzano, mentre il Fornacette liquida gli Ospedalieri nel derby: 4 – 1. Il Monteserra perde a Lido di Camaiore 2 – 0, mentre il Pietrasanta vince 1 – 7 a Madonna dell’Acqua. Travolto in casa anche il Porta a Piagge dal Lido di Camaiore (1 – 6), infine il Porta a Lucca fa suo il derby contro la Scintilla vincendo di misura in trasferta (0 – 1).

Fabrizio Impeduglia