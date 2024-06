Calcio. Eccellenza: Mobilieri Ponsacco ambizioso

Pisa 25 giugno 2024 – Dopo la retrocessione dalla serie D, Mobilieri Ponsacco protagonisti sul mercato in vista di un campionato di Eccellenza che si preannuncia molto competitivo. Ben quattro le società della provincia di Pisa ai nastri di partenza: insieme ai rossoblù ci saranno il Fratres Perignano, il Cenaia e la Cuoiopelli. La prima mossa del presidente Valerio Sisti è stata la scelta Direttore Sportivo che è ricaduta sul giovane Alberto Socci, proveniente dalla Larcianese. E’ stata poi la volta dell’allenatore con l’arrivo a Ponsacco dell’esperto Massimo Macelloni, già calciatore ponsacchino ed artefice della promozione in serie D col Cenaia nel 2022/23. Dopo la retrocessione amara era necessario cancellare il passato e così la società ha deciso di rinnovare la direzione e lo staff tecnico, ma non solo. Un grande ricambio nella rosa quasi del tutto rinnovata. Un Ponsacco che si candida al prossimo campionato di Eccellenza come una delle squadre da battere. In rossoblù ci sono infatti giocatori di grande spessore: Francesco Colombini difensore centrale autentico lusso per la categoria, Lorenzo Cavallini attaccante di grande esperienza e qualità tecnica, e Paolo Regoli centrocampista arrivato l’estate scorsa dalla serie C. In porta è arrivato Alessio Lampignano, classe ‘97, ex Montevarchi e Colligiana in D e poi una lunga carriera in Eccellenza, lo scorso anno allo Scandicci. Alle sue spalle due giovani speranze: Gabriele Poltronieri classe 2006 dal Fratres Perignano, ex Pontedera, e Simone Profeti, classe 2005, dal Fornacette.

In difesa Leonardo Mancini, classe 1994, con un passato in serie C (Viareggio, Prato, Tuttocuoio) ed in D (Ghiviborgo e Tau), lo scorso anno al Fratres Perignano. E poi Federico Gemignani, classe ‘98, ponsacchino di ritorno, dopo essere arrivato fino alla Primavera dell’Empoli e ad aver militato in diverse compagini come Colligiana, Cenaia, Signa, Castelfiorentino ed infine anche lui l’anno scorso al Fratres Perignano). Dal River Pieve arriva anche il difensore Samuele Di Giulio classe 2003. A centrocampo Edoardo Volpi, classe ‘99, sette anni alla Larcianese e lo scorso anno a Montecatini. Con lui Iacopo Penco, classe 2002, ex Primavera del Pisa Sporting Club, poi in Eccellenza a Ponsacco, Cenaia ed al River Pieve. Nel reparto avanzato spicca Federico Mengali, classe ‘90, dalla lunghissima carriera fra Serie D, Eccellenza e Promozione (Monsummano, Marina La Portuale, Pietrasanta, Civitanovese, Scandicci, Massese, Rapallo, Viareggio, Vado, Cuoiopelli, Tau Calcio, Pianese, Fabriano, Pietrasanta). Diciassette centri quest’anno a Pietrasanta. Poi Leonardo Imbrenda, classe ‘99, con alcuni campionati in serie D (Seravezza, Scandicci) ed una lunga carriera in Eccellenza. Completano il reparto due giovani classe 2004 ex allievi Nazionali del Pontedera. Alberto Crecchi e Matteo Guerrucci.