Calcio. Eccellenza: male le pisane, tre sconfitte all'esordio

Pisa 9 settembre 2024 – La prima giornata del campionato di Eccellenza toscana ha regalato emozioni e sorprese. Allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ di Perignano pareggio tra i rossoblù e gli ospiti del Camaiore (1 – 1). Due compagini accreditate per l’alta classifica. Prima frazione a favore della squadra di mister Falivena a segno con Taraj dopo appena otto minuti, e ripresa ospite con il pareggio dell’attaccante Chiaramonti che sfrutta un errore in disimpegno della difesa locale. Fratres Perignano: Serafini, Bani, Mogavero, Zocco, Ricci, Lucaccini, Regoli, Viola, Taraj, Papi, Rossi. A disposizione Becherini, Lupi, Misseri, Crispino, Carrai, Mariani, Hoxha, Zampardi, Napoli. All. Falivena. Camaiore: Costa, Borgia, Zambarda, Anzillotti, Velani, Zavatto, Bologna, Granaiola, Chiaramonti, Kthella, Da Pozzo. A disposizione Barsaglini, Adami, Belli, Nardi, Ricci, Bacci, Maini, Amico, Cornacchia. All. Cristiani. Arbitro: Gallà di Pistoia Battuta d’arresto in casa allo Stadio Comunale di Viale della Rimembranza per i Mobilieri Ponsacco di mister Macelloni, ancora sconfitti. La Pro Livorno Sorgenti passa 0 – 1 grazie ad una rete di Freschi sugli sviluppi di una ripartenza poco prima della prima frazione. Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Gemignani, Pacifico, Mancini, Colombini, Penco, Fischer, Borselli, Mengali, Regoli, Imbrenda. A disposizione Profeti, Bagnoli, Pisani, Di Giulio, Guerrucci, Crecchi, Morana, Volpi, Pallecchi. All. Macelloni. Pro Livorno Sorgenti: Bettarini, Rotunno, Lischi, Petrignano, Cavalli, Signorini, Freschi, Santagata, Lucchesi, Gjini, Casanova. A disposizione Strambi, Buonaccorsi, Ria, Di Tora, Romanacci, Pratesi, Morelli, Tantardini, Maffei. All. Bandinelli. Arbitro: Giorgi di Milano Cade in casa con lo stesso risultato anche la Cuoiopelli sconfitta a Santa Croce dalla Sestese per 0 – 1. A metà ripresa la rete decisiva di Cirillo che consegna i tre punti ai fiorentini. Una stagione che si preannuncia difficile per i santacrocesi. Cuoiopelli: Papeschi, Arrighini, Porcellini, Burato, Milani, Luka, Matteoli, Mancino, Pinna, Ferraro, Campo. A disposizione Brogi, Bindi, Maglio, Vannuzzi, Menicagli, Hanxhari, Innocenti, Rocco, Turini. All. D’Addario. Sestese: Giuntini, Matteo, Cucinotta, Matteo L., Biondi, Cirillo, Casati, Piccini, Berti, Mazzeo, Ermini. A disposizione Soccodato, Pisaneschi, Sarr, Caprio, Pisaniello, Renieri, Gaffarelli, Fiorentino, Geri. All. Polloni. Arbitro: Lachi di Siena Marcatore: 65’ Cirillo Un buon Cenaia esce sconfitto al Marco Polo di Viareggio contro i bianconeri locali. Una partita molto combattuta e tirata terminata 3 – 2 per i viareggini. Per la squadra di mister Sena doppietta per il bomber Andreotti, purtroppo inutile nonostante l’iniziale vantaggio cenaiese. Viareggio: Carpita, Frroku, Bertelli, Bianchi, Ricci, Sorbo, Remedi, Belluomini, Brega, Marinai, Bibaj Gersi. A disposizione Santini, Edu Mengue, Minichino, Panconi, Sapienza, Maurelli, Chicchiarelli, Belluomini T., Santini M.. All. Santini. Cenaia: Baglini, Rossi, Di Bella, Marcon, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Andreotti, Apolloni, Ferretti. A disposizione Turini, Cocucci, Puccini, Salvadori, Goretti, Pecchia, Calloni, Degli Esposti, Guelfi. All.: Sena. Arbitro: Baldasseroni di Pistoia.